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США используют украинцев для испытания собственного оружия. Об этом написал отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис в социальной сети Х, комментируя слова сенатора Линдси Грэма* во время его визита на Украину.
По словам Дэвиса, Грэм* надеется узнать еще больше об американском оружии ценой жизни украинских граждан в следующем году. Американский офицер отметил, что Соединенные Штаты относятся к солдатам ВСУ как к подопытным кроликам.
Так Дэвис отреагировал на высказывание Грэма* о том, что Вашингтон уже многое узнал о своем оружии благодаря его использованию в боевых действиях на Украине. В рамках своего визита в Киев американский сенатор похвалил украинского лидера Владимира Зеленского за нападение войск на Курскую область.
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