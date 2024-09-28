Продвижение ВС РФ в Курской области, бои в Угледаре: последние новости СВО

Фото: РИА Новости / Константин Михальчевский
Российская Армия продвинулась на километр в Курской области, в Угледаре продолжаются бои в городской застройке.
Последние новости с основных направлений спецоперации и обстановку из Курской области по состоянию на 28 сентября приводит редакция «Радио 1».
Как сообщает Телеграм-канал «Рыбарь», в Кореневском районе ВС РФ отразили накаты украинских военных в направлении Любимовки, а в районе Николаево-Дарьино и на окраине Дарьино продолжаются ожесточенные бои.
Также в результате военных действий в Курской области был уничтожен Глушковский краеведческий музей, сообщил изданию РБК исполняющий обязанности министра культуры области Роберт Григорьян.
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Курская областьОтряд «Каштана» спецназа «Ахмат» продвинулся на один километр в Курской области и захватил район Нижний Паровой, сообщил командир Апти Алаудинов.
«Очень хорошо отработал отряд "Каштан". Он на участке Нижний Паровой у нас оттуда продвинулся в лесу почти на один километр», — сказал он в видеообращении, опубликованном в его Телеграм-канале.
Алаудинов рассказал о продвижении на километр в Курской области
Как сообщает Телеграм-канал «Рыбарь», в Кореневском районе ВС РФ отразили накаты украинских военных в направлении Любимовки, а в районе Николаево-Дарьино и на окраине Дарьино продолжаются ожесточенные бои.
Также в результате военных действий в Курской области был уничтожен Глушковский краеведческий музей, сообщил изданию РБК исполняющий обязанности министра культуры области Роберт Григорьян.
Покровское направлениеВедутся ожесточенные бои около Цукурино. Освобождение населенного пункта является основной целью для ВС РФ на данный момент, пишет военкор Евгений Лисицын в Телеграм-канале. 27 сентября штурмовики выбили ВСУ из крупного опорника восточнее села и усиливают натиск, при этом снизив активность атак на Селидово и Горняк. Кроме того, после освобождения Красного Яра на северном фланге российские штурмовые группы вошли на восточные окраины Николаевки.
Торецкое направлениеНа Торецком направлении бои идут к северу от Новгородского и в районе Дружбы, где российские штурмовые группы вошли на территорию поселка Крымское.
ЧасовЯрское направлениеС севера и юга от Часов Яра российские войска закрепились, перейдя линию водоканала Северский Донец — Донбасс. Начато продвижение. В западной части Калиновки имеются успехи, ближе к югу ВСУ считает серой зоной глубиной до двух километров у урочища Кринички, сообщают «Два майора».
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Купянское направлениеВС РФ продолжаю выдавливать ВСУ к реке Оскол. За вчерашний день взяли несколько опорных пунктов к западу от Песчаного. На этом направлении армия РФ каждый день продвигается, «хоть и медленно, но верно», отмечает Лисицын.
Угледарское направлениеВ Угледаре идут бои в городской застройке, ВС России взяли под контроль местную автостанцию и прилегающие к ней многоэтажные дома. Вместе с этим продолжается движение и по флангам. С запада Армия РФ наступает в направлении Новоукраинки, а с востока пытается перерезать дорогу на Богоявленку. Этот путь — единственный путь снабжения для 72-й бригады украинских войск, которая может оказаться в полном окружении.
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Алина Юрчак