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Силовики заявили о блокировании ВС РФ угледарской группировки ВСУ

28 сентября 2024, 11:10
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Украинские войска в Угледаре блокированы. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.
Отмечается, что единственная грунтовая дорога, по которой противник пытается выходить, в настоящее время находится под полным огневым контролем. В силовых структурах добавили, что «клещи вокруг города сжимаются все сильнее».

Согласно информации источника, ВСУ на данном участке линии боевого соприкосновения несут большие потери и массово сдаются в плен.



Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#всу
#вс рф
В Китае призвали контролировать украинский кризис
МИД КНР: украинский кризис должен быть под контролем
28 сентября 2024, 11:22

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Украинский кризис должен контролироваться, заявил глава МИД КНР Ван И в рамках встречи с представителем президента Бразилии Селсу Аморимом в США. Слова Ван И передает CGTN Global Watch.
«Все больше и больше стран осознают, что украинский кризис не может дальше выходить из-под контроля по спирали эскалации, международное сообщество не может скатываться к расколу и конфронтации», — сказал Ван И.
Он добавил, что мировому сообществу нужно сплотиться, чтобы разрешить конфликт.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что в группу по урегулированию конфликта на Украине войдет 15 государств. Их цель — сформировать группу «Друзья мира», говорил Сийярто.

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#украина
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#китай
#новости
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Пленный боевик ВСУ рассказал, сколько длится обследование при мобилизации
Обследование при мобилизации на Украине длится 15 минут
28 сентября 2024, 11:18

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Прохождение медкомиссии при мобилизации в ВСУ длится не больше 15 минут с обходом всех специалистов. Об этом рассказал пленный украинский военный Иван Золоторев. Видео с его показаниями распространило Минобороны РФ.
«Шел на работу как раз в тупиковом переулке. И они [сотрудники ТЦК] как раз сзади на микроавтобусе подъехали. И все, некуда было убежать. Предложили обновить данные, как говорится. За 15 минут все прошли, всех врачей», — пояснил Золоторев.

Он уточнил, что его пленили под Курском. Золоторева, по его словам, отправили в регион без всякой подготовки.

Россия продолжает спецоперацию на Украине с 24 февраля 2022 года. В августе 2024 года Украина напала на Курскую область.

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#мир
#украина
#всу
#мобилизация
#война
#новости
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Глава ОГА Федоров: в Запорожской области повреждена инфраструктура
28 сентября 2024, 10:29

Фото: istockphoto/O_Lypa

О повреждениях гражданской инфраструктуры в Запорожской области сообщил назначенный киевским режимом руководитель областной госадминистрации Иван Федоров в Telegram-канале.
Уточняется, что объекты пострадали на временно подконтрольной боевикам ВСУ части региона.

Федоров утверждает, что было не меньше 429 взрывов. Кроме того, по словам чиновника, сообщалось, что ряд объектов разрушен. Какие именно — не уточнялось.

Запорожская область вошла в состав РФ в сентябре 2022 года в результате референдума. Украинские власти считают голосование нелегитимным и атакуют территорию.

Кроме того, в состав РФ вошли Херсонская область, а также Луганская и Донецкая народные республики.

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#россия
#украина
#запорожская область
#война
#сво
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ВС РФ «Искандером» уничтожили склады боеприпасов ВСУ на территории «Южмаша»
28 сентября 2024, 10:15

Фото: iStock/zim286

Российские военные с помощью «Искандера» уничтожили склады боеприпасов ВСУ на территории «Южмаша» в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
В результате атаки было ликвидировано три склада с боеприпасами для ОТРК «Гром», РСЗО «Ольха» и дронов различных модификаций.После удара произошел взрыв и объемный пожар, заключили в российском оборонном ведомстве.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#пожар
#взрыв
#сво
#всу
#вс рф
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В Херсонской области заявили об оттеснении ВСУ с самых больших островов в дельте Днепра
Сальдо: ВС РФ полностью выбили ВСУ с самых больших островов в дельте Днепра
28 сентября 2024, 09:38

Фото: сайт Кремля

Губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что ВСУ оттеснили с левобережья Херсонской области и полностью выбили с самых больших островов в дельте Днепра. Об этом информирует РИА Новости.
Сальдо отметил, что на Херсонском направлении противник несколько снизил активность, однако мелкие группы ВСУ продолжают действовать в дельте и высадки с лодок на острова не прекращаются. По словам главы региона, вероятность провокаций на косах и берегах реки ниже, но в настоящее время полностью исключить их появление невозможно.

Сальдо заключил, что солдаты ВС РФ на данной территории находятся в постоянной боевой готовности.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#реки
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#всу
#вс рф
#херсонская область
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МАГАТЭ может получить доказательства обстрелов ЗАЭС Украиной
Постпред Ульянов: Гросси, возможно, получит доказательства атак ВСУ на ЗАЭС
28 сентября 2024, 09:23

Фото: iStock/Alexey Tolmachov

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в будущем, возможно, получит доказательства атак на Запорожскую АЭС со стороны ВСУ в результате их безрассудных действий. Об этом в беседе с РИА Новости заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
Он отметил, что в настоящее время отсутствуют доказательства причастности Киева к обстрелам атомных энергетических объектов, которые глава МАГАТЭ смог бы предъявить международному сообществу. По словам Ульянова, сложность заключается в том, что атаки на ЗАЭС осуществляются с помощью беспилотников.

По этой причине, как отметил постпред, глава МАГАТЭ, приезжая на объект, не может подтвердить, что ВСУ стоят за обстрелами.

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Продвижение ВС РФ в Курской области, бои в Угледаре: последние новости СВО
28 сентября 2024, 09:19

Фото: РИА Новости / Константин Михальчевский

Российская Армия продвинулась на километр в Курской области, в Угледаре продолжаются бои в городской застройке.
Последние новости с основных направлений спецоперации и обстановку из Курской области по состоянию на 28 сентября приводит редакция «Радио 1».

Курская область

Отряд «Каштана» спецназа «Ахмат» продвинулся на один километр в Курской области и захватил район Нижний Паровой, сообщил командир Апти Алаудинов.

«Очень хорошо отработал отряд "Каштан". Он на участке Нижний Паровой у нас оттуда продвинулся в лесу почти на один километр», — сказал он в видеообращении, опубликованном в его Телеграм-канале.

Алаудинов рассказал о продвижении на километр в Курской области
Алаудинов рассказал о продвижении на километр в Курской области

Как сообщает Телеграм-канал «Рыбарь», в Кореневском районе ВС РФ отразили накаты украинских военных в направлении Любимовки, а в районе Николаево-Дарьино и на окраине Дарьино продолжаются ожесточенные бои.

Также в результате военных действий в Курской области был уничтожен Глушковский краеведческий музей, сообщил изданию РБК исполняющий обязанности министра культуры области Роберт Григорьян.

Покровское направление

Ведутся ожесточенные бои около Цукурино. Освобождение населенного пункта является основной целью для ВС РФ на данный момент, пишет военкор Евгений Лисицын в Телеграм-канале. 27 сентября штурмовики выбили ВСУ из крупного опорника восточнее села и усиливают натиск, при этом снизив активность атак на Селидово и Горняк. Кроме того, после освобождения Красного Яра на северном фланге российские штурмовые группы вошли на восточные окраины Николаевки.

Торецкое направление

На Торецком направлении бои идут к северу от Новгородского и в районе Дружбы, где российские штурмовые группы вошли на территорию поселка Крымское.

ЧасовЯрское направление

С севера и юга от Часов Яра российские войска закрепились, перейдя линию водоканала Северский Донец — Донбасс. Начато продвижение. В западной части Калиновки имеются успехи, ближе к югу ВСУ считает серой зоной глубиной до двух километров у урочища Кринички, сообщают «Два майора».

Пленный солдат ВСУ рассказал о переданных патронах неподходящего калибра
Пленный солдат ВСУ рассказал о переданных патронах неподходящего калибра

Купянское направление

ВС РФ продолжаю выдавливать ВСУ к реке Оскол. За вчерашний день взяли несколько опорных пунктов к западу от Песчаного. На этом направлении армия РФ каждый день продвигается, «хоть и медленно, но верно», отмечает Лисицын.

Угледарское направление

В Угледаре идут бои в городской застройке, ВС России взяли под контроль местную автостанцию и прилегающие к ней многоэтажные дома. Вместе с этим продолжается движение и по флангам. С запада Армия РФ наступает в направлении Новоукраинки, а с востока пытается перерезать дорогу на Богоявленку. Этот путь — единственный путь снабжения для 72-й бригады украинских войск, которая может оказаться в полном окружении.

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#движение
#армия
#контроль
#дома
#донбасс
#всу
#вс рф
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В Госдуме оценили возможность применения ядерного оружия при разрешении на удары вглубь РФ
Картаполов назвал удары вглубь России поводом для применения ядерного оружия
28 сентября 2024, 07:21

Фото: iStock/Gerasimov174

Снятие ограничений для Украины на удары по российской территории западными дальнобойными ракетами может стать основанием для применения ядерного оружия. Об этом заявил глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов, передает РИА Новости.
Картаполов подчеркнул, что «принимать решение будет верховный главнокомандующий». По его словам, однозначных заявлений делать нельзя, как и что-то исключать.

Глава думского комитета по обороне добавил, что западные экс-партнеры РФ сейчас находятся в напряженном состоянии, поскольку «это серьезный аргумент».

Напомним, 25 сентября текущего года глава российского государства Владимир Путин предложил внести изменения в определения условий применения ядерного оружия. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#радио 1
#изменения
#владимир путин
#рф
#ядерное оружие
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Возивший хлеб курским селянам экс-полицейский погиб, закрыв жену от дрона
Жительница курского села: привозивший хлеб экс-полицейский погиб, прикрыв жену
28 сентября 2024, 07:09

Фото: iStock/NiseriN

В Курской области мужчина по имени Александр погиб, закрыв собой жену от атаки украинского БПЛА. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала жительница села Большое Солдатское Галина Сидорова.
Женщина сообщила, что Александр приходил к оставшимся в селе жителям и привозил им все необходимое, включая хлеб. По ее словам, в этот раз мужчина «поехал не той дорогой, как обычно, а решил сократить путь через улицу Горянку». В этот момент упал вражеский дрон, добавила Галина.

Уточняется, что мужчина закрыл собой супругу. В настоящее время она находится в Москве в тяжелом состоянии. Сидорова пояснила, что в период украинской атаки Александр ехал за новой партией помощи.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#курская область
#дрон
#вс рф
#всу
#спецоперация
#хлеб
#глаза
#мужчина
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