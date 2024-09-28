Силовики заявили о блокировании ВС РФ угледарской группировки ВСУ

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Украинские войска в Угледаре блокированы. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.
Отмечается, что единственная грунтовая дорога, по которой противник пытается выходить, в настоящее время находится под полным огневым контролем. В силовых структурах добавили, что «клещи вокруг города сжимаются все сильнее».
Согласно информации источника, ВСУ на данном участке линии боевого соприкосновения несут большие потери и массово сдаются в плен.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Согласно информации источника, ВСУ на данном участке линии боевого соприкосновения несут большие потери и массово сдаются в плен.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова