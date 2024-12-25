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«Цинизм и вранье»: Захарова резко ответила Санду на ее слова о русском языке

Захарова назвала враньем слова Санду о недостатке диалога на русском языке
Фото: istockphoto/Mordolff

Фото: istockphoto/Mordolff

Слова молдавского лидера Майи Санду о недостатке разговора республиканских властей с гражданами на русском языке являются циничными, заявила дипломат российского МИДа Мария Захарова, проведя параллель с Владимиром Зеленским.
«Это зашкаливающий цинизм, и это нечеловеческое вранье, потому что цинизм и вранье — это вещи, связанные друг с другом», — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Перед этим глава Молдовы признала ошибки, допущенные в первый срок, одной из которых назвала недостаточный русскоязычный диалог с людьми.



Зеленский в свое время говорил о важности диалога с русскоязычными украинцами.

Ранее главный дипломат РФ Сергей Лавров оценил мозг Владимира Зеленского.

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#мир
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#мария захарова
#русский язык
#новости
В Подмосковье за год подали более 96 тыс. заявлений по деятельности такси
25 декабря 2024, 16:08

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В подмосковный Минтранс за 2024 год через региональный портал госуслуг поступило более 96 тыс. заявлений на предоставление и аннулирование разрешения на такси. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Услуги, связанные с работой такси, стали вторыми по популярности среди всех услуг, предоставляемых министерством.
«Из всех заявлений 80%, то есть свыше 76 тыс., получили положительное решение. Всего сегодня в Подмосковье работают около 105 тыс. такси и более 34 тыс. перевозчиков. При этом число разрешений, которые выдаёт министерство, постоянно растет. По сравнению с прошлым годом число заявлений, связанных с деятельностью такси, увеличилось на 20%, то есть на 20 тысяч обращений», - пояснили в ведомстве.
Разрешение на такси могут получить самозанятые, индивидуальные предприниматели и юрлица. Для этого нужно подать электронное заявление на портале госуслуг Подмосковья.

Для получения разрешения перевозчику нужно обязательно находиться на учёте в налоговом органе региона и быть зарегистрированным на его территории. Агрегаторам также необходимо иметь права на работу в Московской области. Основное требование к автомобилю - экологический класс не ниже ЕВРО 5.

Кроме того, необходимо привести автомобиль в соответствие с региональным стандартом такси. Это белый кузов, полосы жёлтого и серого цветов, шашечный пояс и оранжевый фонарь на крыше.

Оформить разрешение поможет чат-бот Анна. Он отвечает на самые частые вопросы о порядке получения услуги, документах и сроках рассмотрения заявлений.

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#госуслуги
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СБУ задержала соратника Кличко в Киеве
СБУ задержала в Киеве соратника Кличко Суханова за взятку в миллион долларов
25 декабря 2024, 16:08

Фото: istockphoto/YakobchukOlena

Соратник мэра Киева Виталия Кличко Александр Суханов задержан в городе по подозрению в получении взятки в миллион долларов, сообщила в Telegram-канале Служба безопасности Украины (СБУ). Речь идет о преступной схеме Киевской городской госадминистрации (КГГА).
«…Задержан руководитель одной из областных ячеек известной партии, который требовал у частного предпринимателя взятку в 1 миллион долларов. По материалам дела, в обмен на эту сумму политик обещал решить земельный вопрос, который возник у бизнесмена с должностными лицами КГГА», — гласит публикация СБУ.
Силовики уточнили, что злоумышленника взяли «на горячем». Официально имя задержанного не названо, однако соответствующие данные есть у украинских журналистов.

Подозреваемому инкриминируют особо крупное мошенничество в составе группы. По данной статье Суханову грозит до 12 лет колонии.

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Алиев поручил госкомиссии расследовать причины авиакатастрофы вблизи Актау
25 декабря 2024, 15:35

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил государственной комиссии провести срочное расследование причин авиакатастрофы, произошедшей вблизи Актау, и представить ему отчет о результатах. Об этом пишет РИА Новости.
В своем распоряжении он также указал на необходимость оказания помощи семьям погибших и пострадавших, а также решения вопросов, касающихся иностранных граждан, пострадавших в результате инцидента. Кроме того, он призвал комиссию регулярно информировать общественность о своей деятельности.

Самолет Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря вблизи города Актау на западе Казахстана. По информации Росавиации, после столкновения с птицами командир принял решение направиться на запасной аэродром в Актау. На борту находились 69 человек, включая 5 членов экипажа. По данным посольства РФ, 10 россиян получили травмы и находятся в больницах Актау.

Алиев подписал распоряжение об объявлении 26 декабря траура в Азербайджане. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#самолет
#аэродром
#рф
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Алиев подписал распоряжение об объявлении 26 декабря траура в Азербайджане
25 декабря 2024, 15:07

Фото: iStock/Tatiana rico

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о том, что 26 декабря в стране будет объявлен траур. Это решение принято в связи с трагическими событиями, произошедшими в республике. В этот день будут приспущены государственные флаги, а также отменены развлекательные мероприятия. Алиев выразил соболезнования всем, кто пострадал в результате этих событий.
«Согласно распоряжению президента Азербайджана, 26 декабря в республике объявлено трауром», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что самолет Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс из Баку в Грозный, разбился утром 25 декабря вблизи Актау на западе Казахстана. По данным Росавиации, после столкновения с птицами командир принял решение изменить маршрут и направиться на запасной аэродром в Актау. На борту находились 69 пассажиров. В посольстве России сообщили, что 10 граждан РФ были госпитализированы в Актау.

Оба пилота рухнувшего в Казахстане самолета «Азербайджанских линий» погибли. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#самолет
#казань
#крушение
#рф
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США одобрили кандидатуру российского посла в Вашингтоне
Лавров: США одобрили кандидатуру нового посла России в Вашингтоне
25 декабря 2024, 15:03

Фото: iStock/Sven Loeffler

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США одобрили кандидатуру нового посла РФ в Вашингтоне. Об этом он сообщил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».
По словам Лаврова, США приветствовали кандидатуру нового российского посла в Вашингтоне. Дата выезда дипломата на место службы планируется с учетом предстоящей 20 января инаугурации нового американского президента Дональда Трампа, пояснил министр.

Лавров заключил, что временное отсутствие российского посла в Соединенных Штатах никак не связано с политикой и не является демаршем.

Напомним, Дональд Трамп набрал 312 голосов выборщиков против 226 у соперницы Камалы Харрис. Официально в должность президента США Трамп вступит 20 января 2025 года.

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#сша
#будущее
#министр
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Лавров счел мозг Зеленского непостижимым для нормальных людей
25 декабря 2024, 14:39

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал не относиться серьезно к каким-либо заявлениям Владимира Зеленского, указав на то, что его мозг «непостижим для нормальных людей». Об этом он сообщил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1».
Министр напомнил о позиции предводителя киевского режима по вопросу транзита российского газа в Европу через украинскую территорию. Зеленский заявлял, что оплата за российский газ на границе с Украиной будет считаться «финансированием войны».

Однако при этом он готов был рассмотреть вариант, при котором за полученный газ из РФ европейские государства не платили бы до окончания спецоперации.

Ранее президент Словакии Роберт Фицо пригрозил Украине возможным конфликтом, в случае отказа от дальнейшего транзита газа из РФ в Европу. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#газ
#президент
#оплата
#министр
#интервью
#зеленский
#путин
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Путин выразил надежду на скорейшее выздоровление пострадавших в авиакатастрофе
25 декабря 2024, 14:20

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заявил, что власти РФ ожидают скорейшего выздоровления пострадавших в авиакатастрофе под Актау. Об этом пишет РИА Новости.
«Будем надеяться на скорейшее выздоровление пострадавших», — сказал Путин на неформальной встрече глав государств-участников СНГ.

Самолет Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря недалеко от Актау на западе Казахстана. Согласно информации Росавиации, после столкновения с птицами командир принял решение направиться на запасной аэродром в Актау. На борту находились 69 человек. В посольстве России сообщили, что 10 граждан РФ находятся в больницах Актау.

По уточненным данным, из двух танкеров, потерпевших крушение в Керченском проливе, в общей сложности вытекло 3,75 тысячи тонн нефтепродуктов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#самолет
#аэродром
#соболезнования
#крушение
#путин
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Алиев лично контролирует ситуацию с крушением самолета в Актау
25 декабря 2024, 12:57

Ильхам Алиев (Фото: kremlin.ru)

Президент Азербайджана Ильхам Алиев лично контролирует ситуацию с крушением борта в Актау, из-за чего был вынужден прервать свою поездку в Россию. Об этом сообщила пресс-служба Алиева.
«Глава государства дал поручение срочно вернуться. Находясь в самолете, глава государства дал необходимые поручения соответствующим госструктурам по расследованию причин катастрофы и принятию незамедлительных мер. Вопросы, связанные с авиакатастрофой, находятся на личном контроле главы государства», — сказано в сообщении.
Уточняется, что Алиев узнал о трагедии, когда находился в воздушном пространстве России.

О крушении борта Azerbaijan Airlines рейсом Баку — Грозный в казахстанском городе Актау стало известно с утра в среду, 25 декабря. Предварительно, в самолете были более 60 пассажиров и пять членов экипажа. По информации Минздрава, 28 человек выжили.

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#мир
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#крушение
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«Сплошное фанфаронство»: в США оценили будущее президентство Трампа
Болтон: при президентстве Трампа вероятность мирового кризиса резко вырастет
25 декабря 2024, 12:23

Фото: istockphoto/rarrarorro

При втором президентстве Дональда Трампа резко возрастает возможность мирового кризиса, считает экс-советник новоизбранного американского лидера Джон Болтон. Об этом пишет Guardian.
В частности, Болтон сомневается, что Трамп является тем единственным политиком, способным урегулировать конфликты и «предотвратить третью мировую войну».

«Это типичный Трамп: сплошное фанфаронство... Риски мирового кризиса образца XIX века при втором сроке Трампа гораздо более велики. Учитывая неспособность Трампа сосредотачиваться на последовательном принятии решений, я очень обеспокоен, как это может выглядеть», — прокомментировал Болтон журналистам.
Собеседник подчеркнул, что познания республиканца в плане внешней политики «не очень». Будущий хозяин Белого дома, со слов его бывшего советника, не начитан и делает ставку на личные взаимоотношения. Именно это, по предположению Болтона, мешает политику владеть сложившейся ситуацией, что может привести весь мир к «беде».

Трамп вступит в должность президента США 20 января 2025 года.

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