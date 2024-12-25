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Слова молдавского лидера Майи Санду о недостатке разговора республиканских властей с гражданами на русском языке являются циничными, заявила дипломат российского МИДа Мария Захарова, проведя параллель с Владимиром Зеленским.
«Это зашкаливающий цинизм, и это нечеловеческое вранье, потому что цинизм и вранье — это вещи, связанные друг с другом», — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства.
Перед этим глава Молдовы признала ошибки, допущенные в первый срок, одной из которых назвала недостаточный русскоязычный диалог с людьми.
Зеленский в свое время говорил о важности диалога с русскоязычными украинцами.
Ранее главный дипломат РФ Сергей Лавров оценил мозг Владимира Зеленского.
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