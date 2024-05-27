Санитарная и буферная зоны: Воеэксперт Баранец спрогнозировал дальнейший ход СВО

Фото: Минобороны РФ
Российские войска растянут фронт и ударят с неожиданного направления. Такое заявление в эфире украинского телеканала «Прямой» сделал экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко. Бывший генпрокурор считает, что летом РФ будет давить с разных направлений, а украинские боевики не узнают, откуда начнут наступать ВС РФ.
Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Радио 1» поделился своими прогнозами о событиях на СВО.
По предположениям полковника в отставке, другие важные направления связаны с боевой работой в ДНР и ЛНР.
Виктор Баранец добавил, что ведутся активные работы в Херсонской и Запорожской областях.
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«Какие точно события надо ждать — об этом знает Генеральный штаб. А я предполагаю, что мы будем наращивать давление на Харьковском направлении. Цель — создание санитарной и буферной зоны, из которой самые большие удары наносятся под Белгородской областью. Этим сейчас занята наша группировка «Север». И занимается очень неплохо: уже 15 населенных пунктов за 2 недели мы освободили», — объяснил эксперт.
По предположениям полковника в отставке, другие важные направления связаны с боевой работой в ДНР и ЛНР.
«У нас на повестке дня стоит Часов Яр — это один из наиболее укрепленных, еще не до конца взятых, населенных пунктов и оборонительных районов. Я думаю, что здесь в ближайшее время будут сосредоточены наиболее активные действия нашей армии. Если брать стратегически, заглядывая в глубину всего этого года, то, я думаю, нам надо ждать движение российской армии на административные границы ДНР, где Славянск и Краматорск. Это стратегическая задача 2024 года, и, конечно, создание санитарной зоны», — рассказал военный обозреватель.
Виктор Баранец добавил, что ведутся активные работы в Херсонской и Запорожской областях.
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Анастасия Бондарева