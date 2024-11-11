Впавший в кому после ранения в палец боец СВО Гусев скончался

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Впавший в кому после ранения в палец боец спецоперации Александр Гусев умер, сообщила сестра военнослужащего Мария Вербицкая в разговоре с порталом 63.ru. Собеседница уточнила, что у военного остановилось сердце.
«Когда мы в последний раз навещали брата в госпитале, нас предупредили, что в таком состоянии нарастают осложнения. Любой орган мог отказать», — пояснила Вербицкая.Гусев был в нескольких госпиталях, включая Макеевку, Старобельск, Белгород и Ижевск. В итоге он оказался в Самаре. Позже родне мужчины сказали, что он в коме после осложнений во время операционного вмешательства. Сестра Гусева обратилась в военную прокуратуру, обвинив медработников в безразличии.
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Никита Кротов