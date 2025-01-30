Сапер назвал самые опасные мины в зоне СВО

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Сапер с позывным Матрос рассказал о своем опыте в зоне СВО. Он подписал контракт в сентябре 2024 года и с тех пор занимается разминированием территорий. По его словам, самыми опасными минами являются «Черная вдова» и «Лепесток».
«Обычно они стараются минировать какие-нибудь здания. Наши саперы, когда проверку проводят, все внимательно проверяют. Самая опасная — это «Черная вдова». Она влияет на любое нажатие и может сработать в любое время. Однако самое тяжелое — это «Лепестки». ВСУ сбрасывают их очень много. Эти мины могут и на ветках зацепиться. Поэтому надо быть очень внимательным, чтобы случайно не задеть такой подарочек. Прислонился к кустику, а на нем какой-нибудь «Лепесток» висит, и эта мина может свалиться. Не поймешь, где именно ты его поймаешь», — рассказал Матрос в беседе с «Татар-информом».Он также добавил, что в зоне СВО всегда нужно быть настороже, так как серьезную опасность представляют еще и дроны, которые могут прилететь в любой момент. В итоге, подчеркнул боец, приходится следить и за небом, и за землей, потому что «в любой момент можно получить сюрприз».
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Данил Пономарев