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Российские войска продолжают наступательные операции на нескольких фронтах, включая Часов Яр, Торецк и Купянский участок, применяя дроны, артиллерию и ракетные удары. В ответ украинские силы оказывают упорное сопротивление и ведут маневренные бои, особенно на Харьковском и Запорожском направлениях. Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».
Курская область
В Курской области интенсивные боестолкновения продолжаются в районе населённых пунктов Старая и Новая Сорочина, а также в Погребках. По имеющимся данным, украинские войска сохраняют значительные резервы и активно сопротивляются. Ситуация остаётся динамичной, стороны периодически переходят к встречным атакам.
Ближе к Судже российские военные атакуют позиции противника на участке между Мартыновкой и Михайловкой. Сообщается, что в ходе этих боёв украинская сторона теряет личный состав и технику. Одновременно продолжается зачистка лесополос к западу от Плехово, что позволяет российским войскам укреплять контроль над этой территорией и готовить плацдарм для дальнейшего продвижения.
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Кроме того, значительным успехом стало вытеснение украинских сил с позиций в районе бывшего детского лагеря «Колосок» неподалёку от Гуево. Российские подразделения заняли укреплённые позиции противника и приблизились к селу на границе с Сумской областью. Этот участок является важным рубежом, открывающим возможности для дальнейших действий в направлении приграничных населённых пунктов.
Херсонское направление
Ситуация в регионе остается относительно стабильной, без значительных изменений в расположении сил. Российские дроны продолжают атаковать позиции противника, нанося ущерб живой силе и технике. В то же время Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать левобережную часть Днепра: зафиксировано 37 обстрелов, в результате которых в Каховке погиб мирный житель, а двое получили ранения.
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Запорожское направление
На этом направлении продолжаются позиционные бои. Российские войска активно используют беспилотные летательные аппараты для атак на украинские пути снабжения в районе Преображенки у Орехова, что затрудняет подвоз боеприпасов и подкреплений для ВСУ.
Донецкое направление
На подступах к Торецку ВСУ продолжают удерживать последний рубеж обороны на севере города у шахты «Торецкая». Однако российские штурмовые подразделения постепенно сужают подконтрольную противнику территорию и продвигаются вперед.
Купянское направление
Наиболее интенсивные столкновения происходят в районе Лозовой и Зеленого Гая. Российские войска на северном фланге продолжают расширять плацдарм на западном берегу Оскола. В этом районе зафиксировано появление тяжелой бронетехники ВС РФ, что свидетельствует о налаживании логистики и переправ. Это может стать важным этапом подготовки к дальнейшим наступательным действиям.
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Харьковское направление
ВСУ продолжают использовать тактику мобильных групп, ведя маневренные бои в Волчанске. В ответ на это российские подразделения активно применяют артиллерию и авиацию, нанося удары по противнику.
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