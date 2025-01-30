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ВСУ теряют армию в Судже, ВС РФ наступают в Торецке и Часов Яре: обстановка в Курской области, последние новости СВО

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские войска продолжают наступательные операции на нескольких фронтах, включая Часов Яр, Торецк и Купянский участок, применяя дроны, артиллерию и ракетные удары. В ответ украинские силы оказывают упорное сопротивление и ведут маневренные бои, особенно на Харьковском и Запорожском направлениях. Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».

Курская область



В Курской области интенсивные боестолкновения продолжаются в районе населённых пунктов Старая и Новая Сорочина, а также в Погребках. По имеющимся данным, украинские войска сохраняют значительные резервы и активно сопротивляются. Ситуация остаётся динамичной, стороны периодически переходят к встречным атакам.



Ближе к Судже российские военные атакуют позиции противника на участке между Мартыновкой и Михайловкой. Сообщается, что в ходе этих боёв украинская сторона теряет личный состав и технику. Одновременно продолжается зачистка лесополос к западу от Плехово, что позволяет российским войскам укреплять контроль над этой территорией и готовить плацдарм для дальнейшего продвижения.

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Кроме того, значительным успехом стало вытеснение украинских сил с позиций в районе бывшего детского лагеря «Колосок» неподалёку от Гуево. Российские подразделения заняли укреплённые позиции противника и приблизились к селу на границе с Сумской областью. Этот участок является важным рубежом, открывающим возможности для дальнейших действий в направлении приграничных населённых пунктов.

Херсонское направление



Ситуация в регионе остается относительно стабильной, без значительных изменений в расположении сил. Российские дроны продолжают атаковать позиции противника, нанося ущерб живой силе и технике. В то же время Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать левобережную часть Днепра: зафиксировано 37 обстрелов, в результате которых в Каховке погиб мирный житель, а двое получили ранения.

Фото: iStock/vadimrysev

Запорожское направление


На этом направлении продолжаются позиционные бои. Российские войска активно используют беспилотные летательные аппараты для атак на украинские пути снабжения в районе Преображенки у Орехова, что затрудняет подвоз боеприпасов и подкреплений для ВСУ.


Донецкое направление


На подступах к Торецку ВСУ продолжают удерживать последний рубеж обороны на севере города у шахты «Торецкая». Однако российские штурмовые подразделения постепенно сужают подконтрольную противнику территорию и продвигаются вперед.



Купянское направление


Наиболее интенсивные столкновения происходят в районе Лозовой и Зеленого Гая. Российские войска на северном фланге продолжают расширять плацдарм на западном берегу Оскола. В этом районе зафиксировано появление тяжелой бронетехники ВС РФ, что свидетельствует о налаживании логистики и переправ. Это может стать важным этапом подготовки к дальнейшим наступательным действиям.

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Харьковское направление


ВСУ продолжают использовать тактику мобильных групп, ведя маневренные бои в Волчанске. В ответ на это российские подразделения активно применяют артиллерию и авиацию, нанося удары по противнику.

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#курская область
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#дроны
#сво
#статьи
«Когда всё закончится?»: стали известны последние планы Зеленского
Зеленский собирается отправлять преподавателей военных вузов на линию фронта
30 января 2025, 11:53

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

На линию фронта хочет отправлять преподавателей военных вузов Владимир Зеленский. Его планы стали известны в рамках встречи с курсантами. Первый вопрос в адрес Зеленского был не про опыт, а «Когда всё закончится?»
Вместе с тем известно, что украинские военкомы так и отлавливают гражданских. В частности, задержан замначальника луцкой таможни. Постоянные стычки являются следствием безнаказанности работников территориальных центров комплектования (военкоматов). Военные дерутся с молодыми гражданами, потому что те «не на фронте».

Перед этим стало известно, что количество наемников в подконтрольном киевскому режиму Херсоне не меньше, чем украинских боевиков.

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Сальдо рассказал про количество иностранных наемников ВСУ в Херсоне
30 января 2025, 11:12

Владимир Сальдо (Фото: kremlin.ru)

Число иностранных наемников в подконтрольном Киеву Херсоне не уступает количеству боевиков ВСУ, пишет ТАСС, ссылаясь на главу Херсонской области Владимира Сальдо.
«В нем (в Херсоне — прим. ред.) на сегодняшний день передвигаются вэсэушники, но они, понятно, маскируются под гражданских. Часто слышна - это что я знаю, имею фактическую информацию, — иностранная речь. О чем это говорит? Что не так много именно военнослужащих ВСУ, чем наставников, наемников, инструкторов. Днем они не очень видны, ночью они начинают проявляться - действует комендантский час, и обычные гражданские на улицах отсутствуют», — прокомментировал чиновник.
Он уточнил, что точные данные по иностранным наемникам ВСУ скрывают. Однако, по сообщениям местных жителей, в регионе слышна французская, польская и английская речь.

Ранее Сальдо заявлял о строительстве ВСУ бетонных фортификаций в Херсоне.

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ВСУ нанесли массированный удар по Кременной в ЛНР
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#владимир сальдо
#херсонская область
#конфликт
#новости
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Польские наемники отбирали машины у мирных жителей Великой Новоселки
30 января 2025, 10:57

Фото: iStock/Rafal Olkis

Польские наемники вместе с боевиками ВСУ отбирали автомобили у мирных граждан Великой Новоселки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местных жителей.
«Здесь были Львов и Польша. В балаклавах ходили. Проверяли гаражи, машины нужны им были, если находили — забирали», — рассказала местная жительница.

По ее словам, сын попытался отстоять машину, но наемники ему пригрозили расстрелом.

Минобороны официально заявило об освобождении Великой Новоселки в ДНР 26 января. По данным ведомства, это произошло в результате активных наступательных действий подразделениями 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й Армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Восток».

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#днр
#всу
#минобороны
#наемники
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Российский боец рассказал об аде в ходе боев за Суджу
RT поговорил с военными, которые первыми приняли бой за Суджу в Курской области
30 января 2025, 09:01

Фото: iStock/N-sky

Командир взвода БПЛА 5-го БМП 810-й бригады морской пехоты с позывным Егерь рассказал о событиях, произошедших в Судже, куда их подразделение было переброшено 25 июля. Об этом информирует RT.
По данным телеканала, в ходе рекогносцировки 7 августа команда провела разведку с использованием дронов, после чего вошла в город. Первое столкновение с ВСУ произошло возле моста, где FPV-дрон атаковал автомобиль с женщиной и детьми-инвалидами, в результате чего они погибли.

«После этого поступил приказ от командира роты: "Мы остаёмся и не имеем права уйти"», — отметил Егерь.

Командир штурмовой роты с позывным Буня добавил, что его бойцы эвакуировали около 80 человек из Суджи в село Большое Солдатское на «газелях». Важной стратегической точкой стало здание администрации, откуда открывался вид на город, и куда начали приходить местные жители.

Егерь рассказал о том, как ВСУ обстреляли здание администрации, но, к счастью, удар пришёлся на гараж с автомобилями, что позволило избежать жертв. Бойцы морской пехоты обеспечивали жителей едой из местного магазина и медикаментами из аптек для раненых.

«В этом же магазине продукты брали и местные жители. В один из дней наш боец угнал у них машину с продуктами, которая стояла у магазина. К тому моменту командир Буня был тяжело ранен, и командование на себя взял я», — поделился Егерь.

Несмотря на часть жителей, отказавшихся покидать свои дома, бойцы оставили им воду и продукты, пообещав вернуться. В итоге группа вместе с гражданскими вышла к позициям бригады ВДВ и была успешно эвакуирована без потерь.

К сожалению, в ноябре Егерь и Буня получили ранения, подорвавшись на мине во время организации эвакуации раненых сослуживцев. В настоящее время они проходят лечение в госпитале.

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ВСУ нанесли массированный удар по Кременной в ЛНР
30 января 2025, 08:52

Фото: iStock/Diy13

Украинские войска нанесли массированный удар более 30 снарядами по спальному кварталу в Кременной в Луганской Народной Республике. Об этом в своем Telegram-канале написал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
По его словам, в результате вражеской атаки есть пострадавшие. Мирошник отметил, что в настоящее время известно об одном раненом мирном жителе.

Уточняется, что значительные повреждения получили жилые дома и административное здание. Значительная часть Кременной осталась без электроснабжения, заключил Мирошник.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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ПВО России перехватила пять украинских беспилотников за ночь
30 января 2025, 07:36

Фото: iStock/PavelRodimov

В течение прошедшей ночи дежурные силы противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов, принадлежащих Украине. Об этом проинформировало Минобороны РФ.
Три из них были сбиты над Белгородской областью, а два – над Брянской областью. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Стали известны последствия размещения «Орешника» в Белоруссии
Политолог Кедми: «Орешник» в Белоруссии мог бы навсегда «успокоить» Польшу
30 января 2025, 07:27

Фото: iStock/Vitalii Petrushenko

Размещение ракетной системы «Орешник» в Белоруссии может навсегда «успокоить» Польшу. Такое мнение высказал бывший глава израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми в интервью агентству БелТА.
«Достаточно, что они (Белоруссия) получили одну систему, чтобы успокоить Польшу навсегда. Заодно и ее сообщников», — заявил политолог.
Кедми отметил, что Белоруссия никогда не проявляла агрессии в отношении соседних стран, в отличие от Польши. Та, по его мнению, вечно активно нагнетает напряжённость в регионе.

Ранее, в декабре, президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой разместить на территории страны ракетные системы «Орешник». 26 января Лекашенко вновь «пошутил» на эту тему, заявив, что в стране можно разместить хоть 10 ракетных комплексов — хотя, конечно, на это потребуется не один год.

Ранее «Радио 1» передавало, что в Донецке ФСБ задержала агента-шпиона СБУ, который помогал Украине. Задержанный занимался сбором и передачей сведений для СБУ о местах дислокации военной техники и личного состава подразделений ВС РФ на территории ДНР.

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В ДНР схватили агента СБУ, который прикидывался «мирным жителем»
В Донецке ФСБ задержала агента-шпиона СБУ, который помогал Украине
30 января 2025, 07:11

Фото: iStock/Dmytro Skrypnykov

Сотрудники ФСБ задержали агента СБУ в Донецке, сообщили в местном управлении российской службы. «Мирный житель» подозревается в шпионаже в пользу Киева.
В ведомстве уточнили, что задержанный занимался сбором и передачей сведений для СБУ о местах дислокации военной техники и личного состава подразделений Вооруженных сил России на территории республики.

«Управлением ФСБ России по ДНР в ходе борьбы с разведывательной и диверсионной деятельностью украинских спецслужб выявлен и задержан житель города Донецка, подозреваемый в шпионаже в пользу Украины», — заявили в местном управлении.
Следственное подразделение УФСБ по ДНР возбудило уголовное дело по статье за шпионаж (ст. 276 УК РФ).

Ранее сообщалось, что силы ВСУ атаковали посёлок Мамай в Брянской области. Местные жители сообщили ночью о громком взрыве со стороны распределительной станции нефтепровода «Дружба».

Также известно, что Украина впала в шок от решения Трампа приостановить внешнюю помощь.

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Украина впала в шок от решения Трампа приостановить внешнюю помощь
Guardian: Киев шокирован решением Трампа о приостановке всех программ помощи
30 января 2025, 06:07

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Украина потрясена решением администрации президента США Дональда Трампа приостановить все программы внешней помощи Киеву. Об этом пишет британская газета The Guardian.
«Украина потрясена из-за шокирующего решения администрации Трампа немедленно приостановить все программы внешней помощи США, поскольку целый ряд проектов в стране... был фактически остановлен в одночасье», — уточняет издание.
Ранее Белый дом уведомил, что президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам для оценки соответствия этих программ внешней политике Соединенных Штатов.

Попытки киевского офиса USAID сохранить финансирование некоторых наиболее важных программ были отвергнуты в США. На данный момент Киев не имеет данных о дальнейшей судьбе программы США по Украине.

Ранее «Радио 1» передавало, что в Белом доме объявили: аннулирование меморандума Административно-бюджетного управления (OMB) США, касающегося приостановки финансирования некоторых федеральных программ, не означает полное снятие ограничений.

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