«Травматологов там не хватает»: нижнекамский врач рассказал о поездках в ЛНР

Фото: iStock/sergeyryzhov
Травматолог-ортопед нижнекамской больницы Владимир Конаев рассказал «Татар-информу» об опыте своих поездок в ЛНР. По его словам, в зоне СВО сильно не хватает врачей его профиля, потому он чувствовал, что нужен.
Врач поделился, что на Донбасс ездил дважды — в Новоайдар в 2022 году и в военный госпиталь ЛНР в 2024 году. Вторая его поездка была уже только к военным.
Врач добавил, что с военными ему, как травматологу, работать было проще, чем с мирным населением, так как в военно-полевой хирургии есть лишь травма и задача ее вылечить. За один день в госпитале проводили около 20 травматологических операций под наркозом.
Боец СВО рассказал, что от снаряда его спасла каска батюшки с крестиком под ней
Российский боец рассказал об аде в ходе боев за Суджу
Стали известны последствия размещения «Орешника» в Белоруссии
«У нас был второй эшелон помощи раненным. Первую помощь оказывали на линии боевого столкновения. К нам они приезжали с первичными повязками, шинами. А мы уже проводили первичную хирургическую обработку, накладывали аппараты Илизарова. Стабилизировали больных, чтобы дальше их можно было эвакуировать в госпитали», — пояснил Владимир.
Врач добавил, что с военными ему, как травматологу, работать было проще, чем с мирным населением, так как в военно-полевой хирургии есть лишь травма и задача ее вылечить. За один день в госпитале проводили около 20 травматологических операций под наркозом.
«Моя гражданская позиция такая, что хочется помочь – свою лепту внести, ведь травматологов там очень сильно не хватает, что в гражданской медицине, что в военной. Ощущаешь, что там ты нужен, поэтому есть желание поехать обратно», — подчеркнул Конаев.Читайте также:
Боец СВО рассказал, что от снаряда его спасла каска батюшки с крестиком под ней
Российский боец рассказал об аде в ходе боев за Суджу
Стали известны последствия размещения «Орешника» в Белоруссии
Данил Пономарев