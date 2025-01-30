Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Боец СВО рассказал, что от снаряда его спасла каска батюшки с крестиком под ней

Боец СВО рассказал, что от снаряда его спасла каска батюшки с крестиком под ней

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Боец батальона «Пятнашка» с позывным Гагра рассказал, что от вражеского снаряда в зоне СВО его спасла каска с крестиком внутри. Как он выяснил уже в госпитале, ранее каска принадлежала батюшке.
«ВОГ в голову прилетел. А каску мне дал, такой есть у нас тоже, наш брат — Ангел позывной, Костя зовут. тоже у нас есть. <…> Снаряд попадает прямо в каску. Пять-шесть человек — мы все валяемся на полу. А потом я уже в госпитале узнаю, что каска была батюшки и под каской был крестик», — поделился Гагра в беседе с RT.
Вместе с тем стало известно, что нового усиления поддержки киевского режима со стороны США ждать не стоит. Как заявил политолог Малек Дудаков в беседе с «Известиями», у республиканцев в конгрессе «нет никакого аппетита» на новые транши, а старая гуманитарная помощь заморожена на 90 дней.


«Американцы в целом будут сворачивать свой аттракцион невиданной щедрости и заставлять европейцев больше тратиться в будущем, когда им с нами удастся о чем-то договориться. Для Украины это, конечно, негативный сценарий, потому что для нее американские транши были важным источником финансирования», — пояснил эксперт.
Читайте также:

Около ста тысяч украинских военных дезертировали

«Когда все закончится?»: стали известны последние планы Зеленского

ВСУ теряют армию в Судже, ВС РФ наступают в Торецке и Часов Яре: обстановка в Курской области, последние новости СВО
#сша
#эксперт
#помощь
#снаряд
#гуманитарная помощь
#человек
#политолог
#сценарий
#новости
#сво
#вс рф
Сапер назвал самые опасные мины в зоне СВО
Сапер Матрос назвал «Черную вдову» и «Лепесток» самыми опасными минами на СВО
30 января 2025, 15:11

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

Сапер с позывным Матрос рассказал о своем опыте в зоне СВО. Он подписал контракт в сентябре 2024 года и с тех пор занимается разминированием территорий. По его словам, самыми опасными минами являются «Черная вдова» и «Лепесток».
«Обычно они стараются минировать какие-нибудь здания. Наши саперы, когда проверку проводят, все внимательно проверяют. Самая опасная — это «Черная вдова». Она влияет на любое нажатие и может сработать в любое время. Однако самое тяжелое — это «Лепестки». ВСУ сбрасывают их очень много. Эти мины могут и на ветках зацепиться. Поэтому надо быть очень внимательным, чтобы случайно не задеть такой подарочек. Прислонился к кустику, а на нем какой-нибудь «Лепесток» висит, и эта мина может свалиться. Не поймешь, где именно ты его поймаешь», — рассказал Матрос в беседе с «Татар-информом».
Он также добавил, что в зоне СВО всегда нужно быть настороже, так как серьезную опасность представляют еще и дроны, которые могут прилететь в любой момент. В итоге, подчеркнул боец, приходится следить и за небом, и за землей, потому что «в любой момент можно получить сюрприз».

Читайте также:

«Травматологов там не хватает»: нижнекамский врач рассказал о поездках в ЛНР

Боец СВО рассказал, что от снаряда его спасла каска батюшки с крестиком под ней

ВСУ теряют армию в Судже, ВС РФ наступают в Торецке и Часов Яре: обстановка в Курской области, последние новости СВО
#врач
#опасность
#мина
#новости
#сво
#всу
#вс рф
#дроны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Травматологов там не хватает»: нижнекамский врач рассказал о поездках в ЛНР
Врач Конаев заявил, что в зоне СВО сильно не хватает травматологов
30 января 2025, 15:00

Фото: iStock/sergeyryzhov

Травматолог-ортопед нижнекамской больницы Владимир Конаев рассказал «Татар-информу» об опыте своих поездок в ЛНР. По его словам, в зоне СВО сильно не хватает врачей его профиля, потому он чувствовал, что нужен.
Врач поделился, что на Донбасс ездил дважды — в Новоайдар в 2022 году и в военный госпиталь ЛНР в 2024 году. Вторая его поездка была уже только к военным.
«У нас был второй эшелон помощи раненным. Первую помощь оказывали на линии боевого столкновения. К нам они приезжали с первичными повязками, шинами. А мы уже проводили первичную хирургическую обработку, накладывали аппараты Илизарова. Стабилизировали больных, чтобы дальше их можно было эвакуировать в госпитали», — пояснил Владимир.
Врач добавил, что с военными ему, как травматологу, работать было проще, чем с мирным населением, так как в военно-полевой хирургии есть лишь травма и задача ее вылечить. За один день в госпитале проводили около 20 травматологических операций под наркозом.
«Моя гражданская позиция такая, что хочется помочь – свою лепту внести, ведь травматологов там очень сильно не хватает, что в гражданской медицине, что в военной. Ощущаешь, что там ты нужен, поэтому есть желание поехать обратно», — подчеркнул Конаев.
Читайте также:

Боец СВО рассказал, что от снаряда его спасла каска батюшки с крестиком под ней

Российский боец рассказал об аде в ходе боев за Суджу

Стали известны последствия размещения «Орешника» в Белоруссии
#помощь
#врач
#травма
#госпиталь
#донбасс
#лнр
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Около ста тысяч украинских военных дезертировали
МО: около 100 тысяч солдат ВСУ самовольно оставили свои воинские части
30 января 2025, 13:28

Фото: iStock/Jakub Laichter

Солдаты украинской армии массово самовольно оставляют свои воинские части и бегут, так поступили порядка 100 тысяч человек. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Около 100 тысяч украинских военнослужащих, по официальным данным, самовольно оставили свои воинские части и пустились в бега», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Отмечается, что Украина по указу западных союзников готовит изменения в законодательстве по снижению возраста мобилизации с 25 до 18 лет. По данным МО РФ, подобные меры являются единственным способом для украинских войск задержать на какое-то время обрушение фронта на Донбассе.

Кроме того, в Министерстве обороны отметили, что последние шесть месяцев ВСУ ежемесячно теряют не менее 50 тысяч человек ранеными и убитыми.

Читайте также:

Сальдо рассказал про количество иностранных наемников ВСУ в Херсоне

ВСУ теряют армию в Судже, ВС РФ наступают в Торецке и Часов Яре: обстановка в Курской области, последние новости СВО

Российский боец рассказал об аде в ходе боев за Суджу
#мо
#изменения
#украина
#человек
#меры
#новости
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В США резко высказались о Зеленском
AT: мир находится на грани катастрофы из-за действий Владимира Зеленского
30 января 2025, 13:04

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Мир находится на грани катастрофы из-за действий киевского режима и лично Владимира Зеленского, пишут обозреватели American Thinker.
«Глава преступного государства Зеленский и большинство украинцев утверждают, что их страна спасла Европу и Запад от России. Ну да, конечно. Мир оказался на грани катастрофы из-за коррупции этой преступной страны», — сказано в публикации.
Авторы призвали к диалогу ради завершения конфликта, а также перестать поддерживать преступный киевский режим.

Полномочия Зеленского истекли в мае 2024 года. Политик узурпировал власть, воспользовавшись военным положением.

Ранее стало известно, кого собрался отправлять на фронт Владимир Зеленский.

Читайте также:

Сальдо рассказал про количество иностранных наемников ВСУ в Херсоне

В ДНР схватили агента СБУ, который прикидывался «мирным жителем»

Украина впала в шок от решения Трампа приостановить внешнюю помощь
#мир
#украина
#владимир зеленский
#война
#сво
#конфликт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Когда всё закончится?»: стали известны последние планы Зеленского
Зеленский собирается отправлять преподавателей военных вузов на линию фронта
30 января 2025, 11:53

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

На линию фронта хочет отправлять преподавателей военных вузов Владимир Зеленский. Его планы стали известны в рамках встречи с курсантами. Первый вопрос в адрес Зеленского был не про опыт, а «Когда всё закончится?»
Вместе с тем известно, что украинские военкомы так и отлавливают гражданских. В частности, задержан замначальника луцкой таможни. Постоянные стычки являются следствием безнаказанности работников территориальных центров комплектования (военкоматов). Военные дерутся с молодыми гражданами, потому что те «не на фронте».

Перед этим стало известно, что количество наемников в подконтрольном киевскому режиму Херсоне не меньше, чем украинских боевиков.

Читайте также:

ВСУ теряют армию в Судже, ВС РФ наступают в Торецке и Часов Яре: обстановка в Курской области, последние новости СВО

Польские наемники отбирали машины у мирных жителей Великой Новоселки

ПВО России перехватила пять украинских беспилотников за ночь
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
#владимир зеленский
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сальдо рассказал про количество иностранных наемников ВСУ в Херсоне
30 января 2025, 11:12

Владимир Сальдо (Фото: kremlin.ru)

Число иностранных наемников в подконтрольном Киеву Херсоне не уступает количеству боевиков ВСУ, пишет ТАСС, ссылаясь на главу Херсонской области Владимира Сальдо.
«В нем (в Херсоне — прим. ред.) на сегодняшний день передвигаются вэсэушники, но они, понятно, маскируются под гражданских. Часто слышна - это что я знаю, имею фактическую информацию, — иностранная речь. О чем это говорит? Что не так много именно военнослужащих ВСУ, чем наставников, наемников, инструкторов. Днем они не очень видны, ночью они начинают проявляться - действует комендантский час, и обычные гражданские на улицах отсутствуют», — прокомментировал чиновник.
Он уточнил, что точные данные по иностранным наемникам ВСУ скрывают. Однако, по сообщениям местных жителей, в регионе слышна французская, польская и английская речь.

Ранее Сальдо заявлял о строительстве ВСУ бетонных фортификаций в Херсоне.

Читайте также:

Польские наемники отбирали машины у мирных жителей Великой Новоселки

Российский боец рассказал об аде в ходе боев за Суджу

ВСУ нанесли массированный удар по Кременной в ЛНР
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#владимир сальдо
#херсонская область
#конфликт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ теряют армию в Судже, ВС РФ наступают в Торецке и Часов Яре: обстановка в Курской области, последние новости СВО
30 января 2025, 11:10

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские войска продолжают наступательные операции на нескольких фронтах, включая Часов Яр, Торецк и Купянский участок, применяя дроны, артиллерию и ракетные удары. В ответ украинские силы оказывают упорное сопротивление и ведут маневренные бои, особенно на Харьковском и Запорожском направлениях. Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».

Курская область


В Курской области интенсивные боестолкновения продолжаются в районе населённых пунктов Старая и Новая Сорочина, а также в Погребках. По имеющимся данным, украинские войска сохраняют значительные резервы и активно сопротивляются. Ситуация остаётся динамичной, стороны периодически переходят к встречным атакам.

Ближе к Судже российские военные атакуют позиции противника на участке между Мартыновкой и Михайловкой. Сообщается, что в ходе этих боёв украинская сторона теряет личный состав и технику. Одновременно продолжается зачистка лесополос к западу от Плехово, что позволяет российским войскам укреплять контроль над этой территорией и готовить плацдарм для дальнейшего продвижения.

Трамп повторно заявил о желании вскоре поговорить с Путиным по вопросу Украины
Трамп повторно заявил о желании вскоре поговорить с Путиным по вопросу Украины

Кроме того, значительным успехом стало вытеснение украинских сил с позиций в районе бывшего детского лагеря «Колосок» неподалёку от Гуево. Российские подразделения заняли укреплённые позиции противника и приблизились к селу на границе с Сумской областью. Этот участок является важным рубежом, открывающим возможности для дальнейших действий в направлении приграничных населённых пунктов.

Херсонское направление


Ситуация в регионе остается относительно стабильной, без значительных изменений в расположении сил. Российские дроны продолжают атаковать позиции противника, нанося ущерб живой силе и технике. В то же время Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстреливать левобережную часть Днепра: зафиксировано 37 обстрелов, в результате которых в Каховке погиб мирный житель, а двое получили ранения.

Фото: iStock/vadimrysev

Запорожское направление


На этом направлении продолжаются позиционные бои. Российские войска активно используют беспилотные летательные аппараты для атак на украинские пути снабжения в районе Преображенки у Орехова, что затрудняет подвоз боеприпасов и подкреплений для ВСУ.


Донецкое направление


На подступах к Торецку ВСУ продолжают удерживать последний рубеж обороны на севере города у шахты «Торецкая». Однако российские штурмовые подразделения постепенно сужают подконтрольную противнику территорию и продвигаются вперед.


Купянское направление


Наиболее интенсивные столкновения происходят в районе Лозовой и Зеленого Гая. Российские войска на северном фланге продолжают расширять плацдарм на западном берегу Оскола. В этом районе зафиксировано появление тяжелой бронетехники ВС РФ, что свидетельствует о налаживании логистики и переправ. Это может стать важным этапом подготовки к дальнейшим наступательным действиям.

В Госдуме объяснили, почему Украина скрывает потери в конфликте
В Госдуме объяснили, почему Украина скрывает потери в конфликте

Харьковское направление


ВСУ продолжают использовать тактику мобильных групп, ведя маневренные бои в Волчанске. В ответ на это российские подразделения активно применяют артиллерию и авиацию, нанося удары по противнику.

Читайте также:

Польские наемники отбирали машины у мирных жителей Великой Новоселки

Российский боец рассказал об аде в ходе боев за Суджу

ВСУ нанесли массированный удар по Кременной в ЛНР
#военные
#лагеря
#участок
#контроль
#ущерб
#машины
#лнр
#всу
#вс рф
#наемники
#курская область
#удар
#дроны
#сво
#статьи
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Польские наемники отбирали машины у мирных жителей Великой Новоселки
30 января 2025, 10:57

Фото: iStock/Rafal Olkis

Польские наемники вместе с боевиками ВСУ отбирали автомобили у мирных граждан Великой Новоселки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местных жителей.
«Здесь были Львов и Польша. В балаклавах ходили. Проверяли гаражи, машины нужны им были, если находили — забирали», — рассказала местная жительница.

По ее словам, сын попытался отстоять машину, но наемники ему пригрозили расстрелом.

Минобороны официально заявило об освобождении Великой Новоселки в ДНР 26 января. По данным ведомства, это произошло в результате активных наступательных действий подразделениями 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й Армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Восток».

Читайте также:

ВСУ пытались удержать Великую Новоселку при помощи спецбатальона террористов

Российский боец рассказал об аде в ходе боев за Суджу

В ДНР схватили агента СБУ, который прикидывался «мирным жителем»
#машины
#польша
#днр
#всу
#минобороны
#наемники
#сбу
#сын
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российский боец рассказал об аде в ходе боев за Суджу
RT поговорил с военными, которые первыми приняли бой за Суджу в Курской области
30 января 2025, 09:01

Фото: iStock/N-sky

Командир взвода БПЛА 5-го БМП 810-й бригады морской пехоты с позывным Егерь рассказал о событиях, произошедших в Судже, куда их подразделение было переброшено 25 июля. Об этом информирует RT.
По данным телеканала, в ходе рекогносцировки 7 августа команда провела разведку с использованием дронов, после чего вошла в город. Первое столкновение с ВСУ произошло возле моста, где FPV-дрон атаковал автомобиль с женщиной и детьми-инвалидами, в результате чего они погибли.

«После этого поступил приказ от командира роты: "Мы остаёмся и не имеем права уйти"», — отметил Егерь.

Командир штурмовой роты с позывным Буня добавил, что его бойцы эвакуировали около 80 человек из Суджи в село Большое Солдатское на «газелях». Важной стратегической точкой стало здание администрации, откуда открывался вид на город, и куда начали приходить местные жители.

Егерь рассказал о том, как ВСУ обстреляли здание администрации, но, к счастью, удар пришёлся на гараж с автомобилями, что позволило избежать жертв. Бойцы морской пехоты обеспечивали жителей едой из местного магазина и медикаментами из аптек для раненых.

«В этом же магазине продукты брали и местные жители. В один из дней наш боец угнал у них машину с продуктами, которая стояла у магазина. К тому моменту командир Буня был тяжело ранен, и командование на себя взял я», — поделился Егерь.

Несмотря на часть жителей, отказавшихся покидать свои дома, бойцы оставили им воду и продукты, пообещав вернуться. В итоге группа вместе с гражданскими вышла к позициям бригады ВДВ и была успешно эвакуирована без потерь.

К сожалению, в ноябре Егерь и Буня получили ранения, подорвавшись на мине во время организации эвакуации раненых сослуживцев. В настоящее время они проходят лечение в госпитале.

Читайте также:

ПВО России перехватила пять украинских беспилотников за ночь

Стали известны последствия размещения «Орешника» в Белоруссии

В ДНР схватили агента СБУ, который прикидывался «мирным жителем»
#права
#автомобиль
#вдв
#всу
#удар
#сбу
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате