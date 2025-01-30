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Боец батальона «Пятнашка» с позывным Гагра рассказал, что от вражеского снаряда в зоне СВО его спасла каска с крестиком внутри. Как он выяснил уже в госпитале, ранее каска принадлежала батюшке.
«ВОГ в голову прилетел. А каску мне дал, такой есть у нас тоже, наш брат — Ангел позывной, Костя зовут. тоже у нас есть. <…> Снаряд попадает прямо в каску. Пять-шесть человек — мы все валяемся на полу. А потом я уже в госпитале узнаю, что каска была батюшки и под каской был крестик», — поделился Гагра в беседе с RT.Вместе с тем стало известно, что нового усиления поддержки киевского режима со стороны США ждать не стоит. Как заявил политолог Малек Дудаков в беседе с «Известиями», у республиканцев в конгрессе «нет никакого аппетита» на новые транши, а старая гуманитарная помощь заморожена на 90 дней.
«Американцы в целом будут сворачивать свой аттракцион невиданной щедрости и заставлять европейцев больше тратиться в будущем, когда им с нами удастся о чем-то договориться. Для Украины это, конечно, негативный сценарий, потому что для нее американские транши были важным источником финансирования», — пояснил эксперт.Читайте также:
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Данил Пономарев