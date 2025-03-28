В Херсоне под обстрел попал напичканный боеприпасами состав ВСУ

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Российские военные нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре Херсона. По информации украинских СМИ, удары были нанесены по стоящему составу на железнодорожных путях, в частности, по поезду Херсон-Львов, который использовался для снабжения украинских вооруженных сил.
Сообщается, что несколько вагонов поезда были уничтожены в ходе атаки. В ответ на угрозу противник пытается оттянуть оставшийся состав. Гражданский поезд успел покинуть станцию и направился в сторону Николаева. В то же время в центре Херсона наблюдается повышенная активность и суета.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что прошедшей ночью дежурными средствами ПВО уничтожено 78 украинских БПЛА. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что прошедшей ночью дежурными средствами ПВО уничтожено 78 украинских БПЛА. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова