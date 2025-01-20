Сапер ВС РФ: ВСУ минируют шкафы с мяукающими динамиками

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Украинские войска минируют шкафы и оставляют там динамики с мяуканьем для привлечения людей. Об этом рассказал командир взвода саперов Леонид Отдельнов.
«Заходим, слышим мяуканье, допустим, в шкафу. И можно понять, что, когда ты шкаф откроешь сердобольно, произойдет взрыв», — рассказал военный на видео, опубликованном Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что во время боевых действий саперам приходилось обезвреживать различные типы мин. Также солдаты занимались устранением неразорвавшихся элементов кассетных боеприпасов и мин иностранного производства.
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Иван Мусатов