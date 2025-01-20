Военнопленный: ВСУ заминировали пути отступления из Курахово для своих солдат

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Украинский военнопленный Максим Корейко заявил, что ВСУ заминировали пути отступления из Курахово для своих солдат. Этим боец поделился с РИА Новости.
«Дорогу они разбили, то есть уже транспорт никакой не заезжает какое-то время. Посадку отступления они заминировали, то есть тоже от «птичек» уже не спрячешься, по прямой дороге не пойдешь. Отступать нам уже было некуда», — рассказал Корейко.
Как отметил военнопленный, солдаты не раз запрашивали у командования разрешения на отступление из Курахово. Несмотря на вывод операторов БПЛА и пехоту с американскими ПТРК Javelin, военных заставляли вести бой.
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Иван Мусатов