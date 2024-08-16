Саперы дистанционно минируют подходы к курскому приграничью под Сумами

Видео: Минобороны РФ
Расчеты «Земледелия» дистанционно заминировали проходы к курскому приграничью, чтобы затруднить подход украинских боевиков. Кадры публикует Минобороны РФ.
«Расчеты инженерных систем дистанционного минирования «Земледелие» группировки войск «Север» провели минирование местности в районах сосредоточения резервов ВСУ в Сумской области», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
Уточняется, что территория была заминирована для того, чтобы закрыть проходы к приграничным районам Курской области для украинских боевиков.
Ранее Минобороны сообщало, что российские бойцы ликвидировали мобильную группу украинских боевиков, которые пытались проникнуть вглубь российской территории.
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Элина Позднякова