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Ни одна страна в мире на данный момент не может противостоять мощи баллистической ракеты средней дальности «Орешник». Об этом заявил военный эксперт Андрей Кошкин, комментируя главкома ВСУ Александра Сырского, который заявил об отсутствии у украинской армии средств для борьбы с «Орешником», уточнив, что бороться с ракетой лишь несколько систем ПВО.
«Нет ни у кого в мире таких средств, чтобы противостоять «Орешнику». Никто и не собирается давать их Украине, потому что их нет. И признать это никто не хотел бы», — пояснил эксперт в беседе с «Известиями».Вместе с тем в Госдуме назвали цели Владимира Зеленского в Курской области. Депутат Алексей Чепа в комментарии для RT отметил, что для главы киевского режима ситуация в Судже — козырная карта на возможных переговорах. По его мнению, Зеленский бросает под райцентр все элитные подразделения, чтобы удержать населенный пункт до начала переговорного процесса.
«Ситуация для ВСУ там очень критичная. И каждый день мы видим, как наши вооруженные силы освобождают поселок за поселком. И в районе Суджи формируется самая напряженная обстановка», — рассказал Чепа.Читайте также:
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