«Страна.ua»: В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы

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В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы. Об этом пишет «Страна.ua» со ссылкой на украинские власти.
«Взрывы в Хмельницкой области», — говорится в Телеграм-канале украинского издания.
Уточняется, что в регионе сработала система ПВО.
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