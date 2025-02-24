СБ ООН 24 февраля рассмотрит нейтральную резолюцию США по Украине

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Совет Безопасности ООН проведёт 24 февраля голосование по нейтральной резолюции США по Украине, сообщило ТАСС постоянное представительство КНР при ООН.
Уточняется, заседание начнётся в 15:00 по нью-йоркскому времени (23:00 мск). Проект резолюции, предложенный США, не содержит обвинений в адрес России и призывает к прекращению конфликта. В тексте также выражена скорбь по жертвам «российско-украинского противостояния».
Ранее источник ТАСС в Совбезе сообщил, что европейские страны 21 февраля провели экстренные консультации из-за решения Вашингтона представить нейтральную резолюцию. The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов ЕС пишет, что в Брюсселе такой шаг считают «капитуляцией перед Москвой».
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Ранее источник ТАСС в Совбезе сообщил, что европейские страны 21 февраля провели экстренные консультации из-за решения Вашингтона представить нейтральную резолюцию. The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов ЕС пишет, что в Брюсселе такой шаг считают «капитуляцией перед Москвой».
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Мария Моисеева