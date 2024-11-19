Сбежавшего из части свердловского бойца СВО жестоко избили неизвестные

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Участника спецоперации на Украине из Екатеринбурга Андрея Бурычина избили неизвестные. Об этом пишет URA.RU, ссылаясь на военного адвоката Петра Портнягина.
В октябре Бурычина взяли пьяным за рулем после обследования в психбольнице. Парня послали в Донецк, где он практически тут же попытался незаконно перейти границу, где его взяли во второй раз.
Перед этим военный адвокат говорил, что Бурычина признали негодным после боевого ранения. Тем не менее боец вернулся, чтобы помочь сослуживцам, настаивая на этом. Затем он хотел уволиться.
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«Андрея определили в воинскую часть на севере. По дороге на него набросились неизвестные и жестоко избили», — пояснил Портнягин.
Перед этим военный адвокат говорил, что Бурычина признали негодным после боевого ранения. Тем не менее боец вернулся, чтобы помочь сослуживцам, настаивая на этом. Затем он хотел уволиться.
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Никита Кротов