В киевском районе Харькова прогремел взрыв — Терехов

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Взрыв прогремел в киевском районе Харькова, заявил в Telegram-канале глава города Игорь Терехов. Перед этим журналисты «Общественного» передавали информацию о взрыве.
«В Харькове по Киевскому району города», — гласит публикация Терехова.Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Начиная с 10 октября того же года, через два дня после теракта на Керченском мосту, за которым, как оценивают российские власти, стоит Украина, ВС РФ стали бить по украинской энергетике и оборонным объектам республики.
Противник при этом продолжает атаковать приграничные территории РФ при помощи беспилотников и другого вооружения.
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