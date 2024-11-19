В Госдуме раскрыли, когда закончится СВО

Руководства крупнейших стран ЕС готовы увеличить поддержку Украине, если США свою помощь уменьшат. Такое заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский перед совещанием с министрами иностранных дел Германии, Франции, Германии, Британии, Италии, Украины, а также будущей главой дипломатии ЕС Каей Каллас.