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Украинский конфликт завершится только тогда, когда будут выполнены все требования России. Такое заявление сделал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, его слова передает «Лента.ру».
Ранее Зеленский заявлял, что хочет завершить конфликт с Россией в 2025 году.
По его словам, Зеленский никогда не выполняет своих обещаний и обязательств. Он также напомнил, что президентский срок Зеленского уже закончился, и выразил сомнение, что в 2025 году он еще будет стоять во главе Украины.
Колесник подчеркнул, что СВО закончится только тогда, когда будут реализованы все требования России.
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«Конфликт может завершиться в любом году, в 2024-м, в 2025-м, если будут выполнены все требования России. У нас сформулировал их четко президент Путин. Мы пока ни на шаг от них не отступаем. А то, что Зеленский заявляет, к этому не надо относиться серьезно, потому что он врет, как дышит», — заявил Колесник.
По его словам, Зеленский никогда не выполняет своих обещаний и обязательств. Он также напомнил, что президентский срок Зеленского уже закончился, и выразил сомнение, что в 2025 году он еще будет стоять во главе Украины.
Колесник подчеркнул, что СВО закончится только тогда, когда будут реализованы все требования России.
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Элина Позднякова