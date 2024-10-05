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Некоторые бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не смогли пересечь границу с Польшей, потому что были пьяны. Об этом РИА Новости сообщил украинский солдат, сбежавший из тренировочного лагеря.
«Пока мы ехали с Украины до пропускного пункта в Польше, они насинячились и просто не прошли фейс-контроль на границе», – рассказал о пьянстве сослуживцев экс-боец ВСУ.
Ранее украинский военнопленный Василий Палий заявил, что его мобилизовали, несмотря на алкоголизм и проблемы со здоровьем. Палий сообщил, что продолжал употреблять алкоголь даже на передовой. В ВСУ за пьянство наказывали сурово, но это не останавливало украинских солдат.
До этого старший лейтенант Николай Мельник, бывший командир роты 47-й механизированной бригады ВСУ, рассказал о трудностях, с которыми сталкивается украинская армия. По словам военного, в учебном центре проводится только подготовка по распитию алкоголя.
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Александр Климов