Сбежавший от приговора за расстрел в Чечне спецназовец Ульман умер на СВО

Фото: iStock/gorodenkoff
Осужденный по делу расстрела в Чеченской республике капитан спецназа Эдуард Ульман умер в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает издание «Новая Бурятия».
О смерти Ульмана сообщили главе местной общественной организации союза военнослужащих и матери погибшего. По данным некоторых источников, боец до сих пор числится в федеральном розыске.
Уточняется, что в 2007 году Ульман заочно был приговорен к четырнадцати годам тюремного заключения за расстрел шести мирных жителей во время Второй чеченской войны. Среди них была 41-летняя мать семерых детей, при этом она была беременна восьмым ребенком.
Ранее сообщалось, что Томский гарнизонный военный суд приговорил к 8 годам тюремного срока военного Константина Бабенко за уклонение от службы.
Читайте также:
Российский военный трижды оставлял часть и получил восемь лет колонии
Суд приговорил агента СБУ Кармазина к 25 годам заключения за шпионаж и подготовку теракта
Ликвидированный ФСБ украинский агент попал на видео
Уточняется, что в 2007 году Ульман заочно был приговорен к четырнадцати годам тюремного заключения за расстрел шести мирных жителей во время Второй чеченской войны. Среди них была 41-летняя мать семерых детей, при этом она была беременна восьмым ребенком.
Ранее сообщалось, что Томский гарнизонный военный суд приговорил к 8 годам тюремного срока военного Константина Бабенко за уклонение от службы.
Читайте также:
Российский военный трижды оставлял часть и получил восемь лет колонии
Суд приговорил агента СБУ Кармазина к 25 годам заключения за шпионаж и подготовку теракта
Ликвидированный ФСБ украинский агент попал на видео
Екатерина Коршунова