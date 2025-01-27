Фото: iStock/Irina Piskova
В пятницу в СМИ появилось видео с британской военной базы, где проходило обучение украинских солдат. Один из мобилизованных, Валерий Федорович С., который сбежал в Россию, поделился подробностями о своих условиях обучения, информирует РИА Новости.
По его словам, территория базы была ограждена колючей проволокой, а доступ к городу был строго ограничен.
Собеседник отметил, что руководство базы опасалось массового дезертирства среди обучающихся. По его словам, у солдат была запланирована поездка в город на экскурсию, но её отменили из-за опасений, что они могут потеряться.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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«Он был огорожен обычной европейской такой сеткой, а сверху была колючая проволока... В город доступа свободного не было. За периметр мы выходили только на стрельбище, и то в сопровождении инструкторов», — рассказал он.
Собеседник отметил, что руководство базы опасалось массового дезертирства среди обучающихся. По его словам, у солдат была запланирована поездка в город на экскурсию, но её отменили из-за опасений, что они могут потеряться.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
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Дарья Осипова