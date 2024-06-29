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Российские системы ПВО за прошедшие сутки сбили украинский истребитель МиГ-29. Об этом проинформировали в Минобороны России.
Также средства противовоздушной обороны сбили 119 БПЛА противника, 5 оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и 10 реактивных снарядов HIMARS. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что бойцы ВС РФ группировки «Центр» освободили поселок Шумы в Донецкой Народной Республике.
Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что американская боевая машина пехоты Brаdley подбита в районе села Сокол на авдеевском направлении.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что американская боевая машина пехоты Brаdley подбита в районе села Сокол на авдеевском направлении.
Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.
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Екатерина Коршунова