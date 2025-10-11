Сборная России застряла в Волгограде после матча с Ираном из-за атаки БПЛА
Сборная России по футболу застряла в Волгограде после товарищеского матча с Ираном из-за временных ограничений на полеты в местном аэропорту. Об этом сообщает «КП-Волгоград».
В ходе матча поступило сообщение о воздушной опасности, что вынудило Росавиацию принять меры. В ходе пресс-конференции главный тренер Валерий Карпин подтвердил, что команде пришлось остаться в городе на ночь.
В ночь с 10 на 11 октября шесть российских аэропортов не принимали и не выпускали самолеты. Сначала ограничения коснулись Волгограда и Саратова, затем Самару, Ульяновск, Нижнекамск и Казань.
Стоит отметить, что сборная России одержала победу над национальной командой Ирана со счетом 2:1.
