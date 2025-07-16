«Сброд со всей Украины»: пленный боевик рассказал о новой бригаде ВСУ

16 июля 2025, 12:45

Пленный боевик ВСУ Манило рассказал о бригаде алкоголиков и наркоманов

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Контингент 156-й бригады ВСУ состоит из алкоголиков и наркоманов, заявил на допросе пленный боевик Михаил Манило. Информацию предоставили в Минобороны России в среду, 16 июля.





Сам Манило, по его словам, является наркоманом с 10-летним стажем. Он подчеркнул, что его признали годным к службе меньше чем за час.





«Они в курсе все были, все доктора, но буквально за минут 40 я прошел все обследования. Как нам сказали в военкомате, формируется новая 156-я бригада, и туда собирают весь сброд со всей Украины. <…> Контингент — наркоманы, алкоголики», — добавил Манило.

