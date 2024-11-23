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СБУ нагрянула к предупреждавшему о последствиях удара «Орешника» химику Репичу

Фото: iStock/yacobchuk

Фото: iStock/yacobchuk

Представители Службы безопасности Украины (СБУ) нагрянули к кандидату химических наук, украинскому блогеру Глебу Репичу, который ранее предупреждал об ужасных последствиях удара российской баллистической ракетой «Орешник». Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своём Telegram-канале.


Отмечается, что после прихода СБУ Репич записал видеообращение, в котором извинился за свои слова и подчеркнул, что не собирался никого запугивать прогнозами.

Ранее химик рассказал в своём блоге, что для полного уничтожения Киева потребуется всего пять новейших российских баллистических ракет «Орешник». Он подчеркнул, что при ударе ракетой по центральной улице украинской столицы Крещатик, до фундамента будут снесены улицы не только на ней, но и на значительной территории вокруг.

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#вс рф
«Посмотрим, сколько протянут»: ВСУ могут остаться без провизии и боеприпасов под Курском
Боец «Барин»: ВСУ могут остаться без подвоза боеприпасов в Курской области
23 ноября 2024, 21:46

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

Украинские войска могут остаться без возможности подвозить провизию и боеприпасы на один из участков в Курской области, где с наступлением ВС РФ увеличивается расстояние между позициями ВСУ. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил военнослужащий с позывным «Барин» из отряда спецназа «Ахмат».
Он пояснил, что российские военные активно наступают по флангам, из-за чего ВСУ растянулись и столкнулись с проблемой подвоза провизии, которая будет только усугубляться.

Также подвоз ротации усложняют неблагоприятные погодные условия, результатом которых стали размытые дороги.

Ранее в этот день Минобороны раскрыло суточные потери ВСУ на Курском направлении.

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#всу
#курская область
#сво
#боеприпасы
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#вс рф
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В Киеве оценили истерические заявления Зеленского
Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский захватил власть на Украине
23 ноября 2024, 21:24

Фото: istockphoto/sandsun

Владимир Зеленский захватил власть на Украине, воспользовавшись моментом, уверен экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин, озвучивший данную точку зрения на своем YouTube-канале.
«Ты просто определенная фигура, в силу обстоятельств захватившая власть в стране», — сказал аналитик.
Соскин подчеркнул, что Зеленский активизировался в последнее время со своими истерическими заявлениями в адрес России и ее президента Владимира Путина.

«Украина будет там типа сражаться и никуда не отступит и так далее. Если нечем сражаться? И причем тут Украина и ты, Зеленский? Нельзя так себя соединять с Украиной», — заключил эксперт.

Полномочия Зеленского истекли 20 мая 2024 года, их пролонгация не предусмотрена конституцией Украины. Формально власть принадлежит Верховной раде, однако Зеленский узурпировал власть в стране, введя военное положение, на фоне которого отменены выборы.

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#украина
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#владимир зеленский
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ВС РФ вошли в посёлок Раздольное в ДНР
Рогов: ВС РФ вошли в посёлок Раздольное на западе ДНР
23 ноября 2024, 20:37

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Российские войска вошли в населённый пункт Раздольное на западе Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.
Он подчеркнул, что в настоящее время военные приступили к активным штурмовым действиям.

Также Рогов отметил, что российские военные взяли под огневой контроль трассу, по которой происходило снабжение ВСУ в Великой Новоселке, которую украинская армия превратила в крупный командный и логистический пункт.

Ранее в этот день Рогов сообщал, что ВС РФ продвинулись на Времевском направлении и вышли на окраины Великой Новоселки.

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#вс рф
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#владимир рогов
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ВСУ признали утрату более 40% занятой территории Курской области
23 ноября 2024, 20:20

Фото: iStock/Jakub Laichter

Украина потеряла контроль более чем над 40% занятых ранее ВСУ территорий Курской области. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на данные Генштаба ВСУ.
Отмечается, что украинские войска контролировали порядка 1376 кв. км российской территории. Но сейчас, благодаря успешным действиям ВС РФ, их число сократилось примерно до 800 кв. км.

Как отмечает агентство, атакой на Курскую область Киев планировал замедлить наступление российской армии в Донбассе, а также использовать контроль над частью территории России как рычаг давления на возможных будущих мирных переговорах. Однако эти цели достигнуты не были, поскольку ВС РФ продолжает активное продвижение.

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#украина
#россия
#курская область
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Не был в окопе – не генерал: Зеленский выступил с призывом к военачальникам ВСУ
Зеленский: генералы ВСУ должны быть в окопах
23 ноября 2024, 20:08

Владимир Зеленский призвал всех генералов ВСУ находиться в окопах. Слова президента Украины приводит издание «Инсайдер UA» в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что все генералы должны находиться в окопах, а если они там не были, то он не считает их генералами, несмотря на опыт.

Зеленский объяснил свою позицию тем, что военачальники должны находиться в непосредственном контакте со своими подчинёнными.

При этом украинский президент добавил, что на фронте в настоящее время складывается очень сложная ситуация, которую он описал словами: «Вот такая война».

Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Зеленский испугался российского удара новейшей баллистической ракетой «Орешек».

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#украина
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Названо количество переданных Украине бронемашин MRAP
Bild: ФРГ передала Киеву только 6,5% обещанных бронемашин MRAP
23 ноября 2024, 19:59

Фото: istockphoto/ZenitX

Германия передала киевскому режиму всего лишь 6,5% из обещанных тяжелых колесных бронемашин MRAP, пишет издание Bild.
«Этой техники Киев получил 26 штук, тогда как до конца года Берлин должен быть поставить 400», — сказано в материале.
В публикации также говорится, что Минобороны Германии хочет поставить остальные бронемашины в следующем году, выделив 315 миллионов евро на их производство.

По информации издания, поставки MRAP задержали по причине «несвоевременного разрешения Соединенных Штатов на экспорт автомобильных комплектующих». Кроме того, упомянуты определенные проблемы у Flensburger Fahrzeugbau.

Недружественные к РФ государства стали помогать Украине на фоне спецоперации в Донбассе.

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#украина
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#война
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Бывший главком ВСУ предрек прорыв фронта бойцами ВС РФ
Бывший главком ВСУ Залужный предрек прорыв украинского фронта после 2027 года
23 ноября 2024, 19:42

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Прорыв украинского фронта после 2027 года предрек бывший главком ВСУ Валерий Залужный в беседе с «Украинской правдой». Он уточнил, что такой сценарий станет возможным, когда российская армия накопит достаточно ресурсов.
Ранее Залужный рассказывал, что альянс НАТО не готов к «войне на истощение» с Россией. Республиканский посол в Великобритании считает, что «средства борьбы», получаемые Киевом, очень дорогие и ограничены в количестве. Залужный убежден, что к потенциальному конфликту с РФ не готово ни одно государство, и причины тому те же.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года по приказу президента России Владимира Путина. Конечная цель ВС РФ — денацификация и демилитаризация украинской республики.

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#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#вс рф
#конфликт
#новости
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Кадыров сообщил об уничтожении опорных пунктов ВСУ в Черниговской области
Кадыров: опорные пункты ВСУ в Черниговской области уничтожены дронами
23 ноября 2024, 19:27

Рамзан Кадыров (фото: kremlin.ru)

Российские военные с помощью беспилотников уничтожили несколько опорных пунктов ВСУ и поразили живую силу в Черниговской области Украины. Об этом в своём Telegram-канале написал глава Чечни Рамзан Кадыров.
Он сообщил, что БПЛА-разведчики обнаружили локацию украинских войск, которые оборудовали несколько опорных пунктов и, по всей видимости, собирались остаться в этой местности надолго. После обработки полученной информации российскими военными было принято решение о нанесении удара с примением беспилотников.

Кадыров уточнил, что данная местность входит в «зону ответственности» 349-го мотострелкового полка «Ахмат-Россия» под командованием Заурбека Элимханова.

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Захарова оценила высказывания МИД Франции об ударах по РФ
Дипломат Захарова: Франция лишь добивает Украину разрешением бить по России
23 ноября 2024, 19:23

Фото: istockphoto/Mordolff

Французская сторона добивает Украину своими высказываниями о разрешении наносить удары дальнобойными ракетами по России, заявила ТАСС официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
«Это не поддержка Украины, а ее добивание», — прокомментировала она.
Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявлял, что Киев может бить по России «в целях самообороны» при помощи французских ракет с дальним радиусом действия. При этом главный дипломат Франции не подтвердил использование Киевом вооружений.

Перед этим стало известно, какую роль в конфликте на Украине играет Великобритания. Выяснились подробности сентябрьских переговоров хозяина Белого дома Джо Байдена с британским премьером Киром Стармером.

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