СБУ нагрянула к предупреждавшему о последствиях удара «Орешника» химику Репичу

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Представители Службы безопасности Украины (СБУ) нагрянули к кандидату химических наук, украинскому блогеру Глебу Репичу, который ранее предупреждал об ужасных последствиях удара российской баллистической ракетой «Орешник». Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своём Telegram-канале.
Отмечается, что после прихода СБУ Репич записал видеообращение, в котором извинился за свои слова и подчеркнул, что не собирался никого запугивать прогнозами.
Ранее химик рассказал в своём блоге, что для полного уничтожения Киева потребуется всего пять новейших российских баллистических ракет «Орешник». Он подчеркнул, что при ударе ракетой по центральной улице украинской столицы Крещатик, до фундамента будут снесены улицы не только на ней, но и на значительной территории вокруг.
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Анастасия Чинкова