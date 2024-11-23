Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Военэксперт Шрайвер: западные элиты охвачены ужасом после удара «Орешником»

Военэксперт Шрайвер: западные элиты охвачены ужасом после удара «Орешником»

Фото: iStock/PavelRodimov

Фото: iStock/PavelRodimov

Западные элиты охвачены ужасом после удара ВС РФ по оборонному объекту в Днепропетровске баллистической ракетой «Орешник». Об этом заявил американский военэксперт Уилл Шрайвер на своей странице в соцсети Х.


Он отметил, что в настоящее время западные политические и военные круги пронизывает особый запах разрушения их иллюзий о непобедимости и растерянного ужаса после прилёта «Орешника».

Напомним, что ВСУ 19 ноября использовали дальнобойное западное оружие производства США и Великобритании для ударов по Курской и Брянской областям. В ответ на это 21 ноября ВС РФ ударили по заводу ОПК в Днепропетровске с применением новейшей баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

Читайте также:

В МИД Франции заявили о праве Украины бить по России дальнобойными ракетами

«Врезать в ответ»: в Крыму оценили реакцию Запада на испытание ракеты «Орешник»

На Западе сделали тревожное заявление после удара «Орешником»
#сша
#военные
#оружие
#мид
#заявление
#всу
#вс рф
#ракеты
#опк
Захарова оценила высказывания МИД Франции об ударах по РФ
Дипломат Захарова: Франция лишь добивает Украину разрешением бить по России
23 ноября 2024, 19:23

Фото: istockphoto/Mordolff

Французская сторона добивает Украину своими высказываниями о разрешении наносить удары дальнобойными ракетами по России, заявила ТАСС официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.
«Это не поддержка Украины, а ее добивание», — прокомментировала она.
Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявлял, что Киев может бить по России «в целях самообороны» при помощи французских ракет с дальним радиусом действия. При этом главный дипломат Франции не подтвердил использование Киевом вооружений.

Перед этим стало известно, какую роль в конфликте на Украине играет Великобритания. Выяснились подробности сентябрьских переговоров хозяина Белого дома Джо Байдена с британским премьером Киром Стармером.

Читайте также:

На Украине спрогнозировали ближайшие дни ВСУ в зоне СВО

Зеленский заявил, что ждёт от Трампа план по окончанию конфликта на Украине

НАТО не готова к войне на истощение с Россией, заявил Залужный
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#мид рф
#мария захарова
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зеленский заявил, что ждёт от Трампа план по окончанию конфликта на Украине
Зеленский: Трамп представит план по окончанию конфликта на Украине в январе
23 ноября 2024, 19:12

Владимир Зеленский заявил, что в январе новоизбранный президент США Дональд Трамп представил свой план по окончанию конфликта на Украине. Его слова приводит украинский Telegram-канал «Политика страны».
Глава государства отметил, что открыт к предложениям по урегулированию конфликта. Он готов рассмотреть их от лидеров разных государств, включая страны Африки, Азии и арабского региона. Также он хочет ознакомиться с предложениями Трампа, которые, как ожидается, будут представлены в январе.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Трамп и Путин сядут за стол переговоров для обсуждения ситуации вокруг Украины.

Читайте также:

Трамп не допустит краха Украины из-за Китая, Ирана и КНДР, заявили в Евросовете

Новый глава Евросовета рассказал, что меняет позицию Трампа по Украине

В Британии ужаснулись планам Трампа по России
#владимир зеленский
#дональд трамп
#украина
#сша
#план
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
НАТО не готова к войне на истощение с Россией, заявил Залужный
Залужный: НАТО не готова к войне на истощение с РФ из-за возможностей ее ВПК
23 ноября 2024, 19:07

Валерий Залужный

Бывший главнокомандующий ВСУ, украинский посол в Британии Валерий Залужный считает, что НАТО не готова к «войне на истощение» с РФ, так как арсеналы ракет и дронов стран блока несопоставимы с возможностями российского военно-промышленного комплекса. Об этом Залужный сообщил в интервью изданию «Украинская правда».
По его мнению, предоставляемые Киеву «средства борьбы» остаются очень дорогими, а их количество крайне ограничено. Залужный отметил, что по тем же причинам ни одно из государств не готово к потенциальному противостоянию с Россией.

Бывший главком ВСУ выразил мнение, что системы противовоздушной обороны стран Североатлантического альянса можно полностью разрядить всего за несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что Залужный планировал взорвать «Турецкий поток» в Черном море вместе с «Северными». Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

На Западе сделали тревожное заявление после удара «Орешником»

Меркель предостерегла Украину от самоличного решения по переговорам с Россией

Новый глава Евросовета рассказал, что меняет позицию Трампа по Украине
#мнение
#заявление
#всу
#вс рф
#нато
#россия
#война
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военкор Коц прокомментировал слух об ударе ВСУ по командному пункту с 500 бойцами КНДР
Военкор Коц опроверг слух об ударе ВСУ по командному пункту с 500 бойцами КНДР
23 ноября 2024, 18:57

Фото: iStock/Binnerstam

Военкор Александр Коц опроверг сведения о том, что ВСУ ударили по командному пункту в Курской области с 500 северокорейскими военными. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Он сообщил, что украинские СМИ и Telegram-каналы весь день распространяют информацию о якобы больших потерях в рядах ВС РФ в результате удара по командному пункту в Марьино.

По словам военкора, в командном пункте не могло быть такого количества военных, которое озвучивают на Украине. Информация о якобы гибели руководства группировки войск «Север» также является ложной.

Ранее в этот день Telegram-канал «Военкоры Русской весны» писал, что Украина в субботу начала распространять фейковую информацию. Речь шла о якобы ударе британской ракетой Storm Shadow по командному пункту под Курском, в результате чего погибли замкомандующего группировкой войск «Север» генерал-лейтенант Валерий Солодчук и порядка 500 бойцов из КНДР.

Читайте также:

Минобороны показало момент уничтожения украинского МиГ-29

Бойцы «Севера» уничтожили пять единиц техники ВСУ под Харьковом — видео

Рогов: бойцы ВС РФ выбили боевиков ВСУ из села Берестки в ДНР, идет зачистка
#всу
#вс рф
#фейки
#сво
#сми
#telegram
#информация
#кндр
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине спрогнозировали ближайшие дни ВСУ в зоне СВО
Стариков: ВСУ должны отступить на Кураховском направлении в ближайшие дни
23 ноября 2024, 18:47

Фото: istockphoto/Vladislav Stepanov

Боевики ВСУ должны отступить с позиций на кураховском направлении в ближайшие несколько дней, считает отставной полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков. Свое мнение он изложил в личном YouTube-блоге.
«Войска <…> находятся в оперативном окружении, если в течение трех-пяти дней они оттуда не отойдут, то попадут в реальное окружение», — пояснил эксперт.

Он добавил, у ВСУ должно быть понимание, что им нужно вывести матобеспечение и тяжелую технику, причем сделать это будет непросто, резюмировал офицер.

Ранее в Минобороны РФ опубликовали кадры уничтожения пяти машин ВСУ в Харьковской области. Боевые действия на Украине продолжаются.

Читайте также:

Военкор Коц прокомментировал слух об ударе ВСУ по командному пункту с 500 бойцами КНДР

Военэксперт Шрайвер: западные элиты охвачены ужасом после удара «Орешником»

Рогов: бойцы ВС РФ выбили боевиков ВСУ из села Берестки в ДНР, идет зачистка
#мир
#украина
#россия
#война
#сво
#всу
#донбасс
#конфликт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Бойцы «Севера» уничтожили пять единиц техники ВСУ под Харьковом — видео
Минобороны: операторы FPV-дронов уничтожили пять машин ВСУ под Харьковом
23 ноября 2024, 18:46

Фото: istockphoto/Vladislav Stepanov

Операторы беспилотников группировки ВС РФ «Север» ликвидировали пять военных машин боевиков ВСУ под Харьковом. Видео опубликовано Минобороны России.
«Военнослужащими разведывательного подразделения <…> с помощью БПЛА были выявлены пять единиц автомобильной техники ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на автомобили противника», — доложили в ведомстве.

Перед этим стало известно, что российские военные выбили противника из населенного пункта Берестки Донецкой народной республики.

Ранее Минобороны опубликовало момент ликвидации украинского самолета МиГ-29 на земле.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года по приказу верховного главнокомандующего Владимира Путина.

Читайте также:

Путин подписал закон о списании долгов по кредитам для участников СВО

Известны главные характеристики уничтожившего МиГ-29 ВСУ «Искандера»

«Врезать в ответ»: в Крыму оценили реакцию Запада на испытание ракеты «Орешник»
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#вс рф
#новости
#конфликт
#минобороны рф
#видео
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В МИД Франции заявили о праве Украины бить по России дальнобойными ракетами
23 ноября 2024, 18:35

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Украина имеет право наносить удары по территории России дальнобойными ракетами. Об этом заявил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро в интервью британскому телеканалу «Би-би-си».
Он подчеркнул, что Киев может отдавать приказы от обстреле российской территории «в целях самообороны». При этом он не стал подтверждать факты применения французского оружия для ударов по России.

По словам Барро, западные власти не должны устанавливать ограничения для поддержки Украины и проводить «красные линии».

Министр добавил, что Франция продолжит поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо, поскольку от этого зависит безопасность всей Европы.

Также Барро, комментируя участие военных из Франции в боевых действиях на Украине, заявил, что французские власти не исключают ни одного варианта.

Читайте также:

«Заплатят за это»: кто помогал Украине бить по РФ

Французский политик Дюпон-Эньян назвал провокацией удары Storm Shadow по России

Байден после удара «Орешника» обратился к Макрону по поводу Украины
#франция
#украина
#россия
#конфликт
#ракета
#мид
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Рогов: бойцы ВС РФ выбили боевиков ВСУ из села Берестки в ДНР, идет зачистка
23 ноября 2024, 18:27

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российские силы выбили украинских боевиков из населенного пункта Берестки в Донбассе, сейчас село зачищается от противника, пишет РИА Новости, ссылаясь на представителя Общественной палаты РФ Владимира Рогова.
«Наши войска выбили украинских боевиков из села Берестки севернее Курахово», — пояснил собеседник.
Курахово является самым крупным городом в юго-западной части Донбасса. Взятие населенного пункта позволит российским бойцам продвинуться к крупному командному и логистическому пункту противника.

Ранее военный аналитик раскрыл главные характеристики российского комплекса «Искандер».

Спецоперация в Донбассе началась в конце февраля 2022 года. Президент Владимир Путин отмечал, что киевский режим занимался геноцидом мирных граждан в течение восьми лет.

Читайте также:

«Врезать в ответ»: в Крыму оценили реакцию Запада на испытание ракеты «Орешник»

«РВ»: российскую ракету «Орешник» могут применить во второй раз

Рогов: СБУ засекретила сведения об ударе «Орешником» по заводу в Днепропетровске
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#вс рф
#владимир рогов
#новости
#днр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин подписал закон о списании долгов по кредитам для участников СВО
23 ноября 2024, 18:25

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин подписал закон о списании долгов по кредитам на сумму до 10 миллионов рублей для участников СВО, если исполнительное производство вступило в силу до 1 декабря 2024 года, а контракт заключён не ранее 1 декабря. Соответствующий документ представлен на сайте официального опубликования правовых актов.
Отмечается, что новый закон касается мобилизованных, проходивших службу по призыву в ВС РФ, и их супругов. При этом контракт с Минобороны РФ должен быть заключён не ранее 1 декабря 2024 года на срок в один год и более для выполнения задач СВО на Украине. Законом устанавливается прекращение кредитных обязательств этой категории граждан.

При этом в документе говорится, что обязательства прекращаются, если до 1 декабря 2024 года вступил в законную силу судебный акт о взыскании задолженности по кредиту. Решение будет принято, если в совокупности кредитное обязательство не превышает 10 миллионов рублей.

Также исполнительное производство будет прекращено в случае гибели мобилизованного (добровольца, контрактника), объявлении судом его умершим или признании его инвалидом I группы.

Читайте также:

Песков: сотни россиян ежедневно подписывают контракты с МО для службы в зоне СВО

В Кремле высказались о новой мобилизации в России

Удары Су-25 в Курской области, взятие в полукольцо Часов Яра: последние новости СВО
#владимир путин
#закон
#сво
#кредит
#долги
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате