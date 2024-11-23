Военэксперт Шрайвер: западные элиты охвачены ужасом после удара «Орешником»

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Западные элиты охвачены ужасом после удара ВС РФ по оборонному объекту в Днепропетровске баллистической ракетой «Орешник». Об этом заявил американский военэксперт Уилл Шрайвер на своей странице в соцсети Х.
Он отметил, что в настоящее время западные политические и военные круги пронизывает особый запах разрушения их иллюзий о непобедимости и растерянного ужаса после прилёта «Орешника».
Напомним, что ВСУ 19 ноября использовали дальнобойное западное оружие производства США и Великобритании для ударов по Курской и Брянской областям. В ответ на это 21 ноября ВС РФ ударили по заводу ОПК в Днепропетровске с применением новейшей баллистической ракеты средней дальности «Орешник».
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Анастасия Чинкова