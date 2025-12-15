«Трупы НАТО»: украинская переводчица жестко ошиблась на брифинге Зеленского

15 декабря 2025, 23:58

Украинская переводчица оконфузилась во время речи Зеленского в Берлине

Владимир Зеленский

Женщина, переводившая речь Владимира Зеленского на украинский язык, серьезно ошиблась и чуть не спровоцировала скандал. Фрагмент выступления публикует Телеграм-канал SHOT.





Глава киевского режима проводил брифинг для журналистов в Берлине совместно с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. В ходе своей речи Зеленский затронул гарантии безопасности от ЕС, заявив, что войска (англ. – troops) НАТО разместят на линии фронта для прекращения огня. Однако девушка перевела одно из английских слов как услышала.



«Трупы НАТО или ЕС будут обеспечивать безопасность там, где теперь заморожена линия фронта», — сказала переводчица в прямом эфире.