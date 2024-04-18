СБУ пытается вербовать чиновников подконтрольной РФ Купянской ВГА

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СБУ пытается вербовать сотрудников подконтрольной РФ купянской военно-гражданской администрации (ВГА), пишет РИА Новости.
Как рассказал глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, сотрудники двуречанского управления ВГА Купянского района ежедневно рискуют жизнями и здоровьем, исполняя свои обязанности.
По его словам, они получают постоянные угрозы. Давление осуществляется в том числе через родственников. Их призывают вернуться в Харьков.
Он отметил, что люди подвергаются не только опасности попасть под удары ВСУ. Их пытаются запугать спецслужбы Украины. При этом, по его мнению, в команде достаточно стойкие граждане, которые «будут делать свое дело, несмотря ни на что».
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По его словам, они получают постоянные угрозы. Давление осуществляется в том числе через родственников. Их призывают вернуться в Харьков.
Он отметил, что люди подвергаются не только опасности попасть под удары ВСУ. Их пытаются запугать спецслужбы Украины. При этом, по его мнению, в команде достаточно стойкие граждане, которые «будут делать свое дело, несмотря ни на что».
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Алёна Самарева