Серия взрывов прозвучала в небе Волгограда на фоне работы ПВО

02 октября 2025, 02:20

Mash: Минимум восемь взрывов прозвучало в небе Волгограда, ПВО сбивает дроны ВСУ

Фото: iStock/dzika_mrowka

В небе над Волгоградом прозвучали многочисленные взрывы. Предварительно, ПВО сбивает украинские дроны. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев.





Уточняется, в воздушном пространстве могли находиться более десяти беспилотников, которые летели в сторону Саратова. Официальной информации пока нет.



Взрывы фиксировали в Алексеевском, Суровикинском и Кумылженском районах Волгоградской области, а также на окраинах города. Местные жители начали получать SMS-сообщения с предупреждением об угрозе со стороны БПЛА.





«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отметил представитель Росавиации Артём Кореняко в своем Telegram-канале.