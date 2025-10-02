Серия взрывов прозвучала в небе Волгограда на фоне работы ПВО
Mash: Минимум восемь взрывов прозвучало в небе Волгограда, ПВО сбивает дроны ВСУ
В небе над Волгоградом прозвучали многочисленные взрывы. Предварительно, ПВО сбивает украинские дроны. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев.
Уточняется, в воздушном пространстве могли находиться более десяти беспилотников, которые летели в сторону Саратова. Официальной информации пока нет.
Взрывы фиксировали в Алексеевском, Суровикинском и Кумылженском районах Волгоградской области, а также на окраинах города. Местные жители начали получать SMS-сообщения с предупреждением об угрозе со стороны БПЛА.
В волгоградском аэропорту ранее ввели специальный план «Ковер».
«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — отметил представитель Росавиации Артём Кореняко в своем Telegram-канале.