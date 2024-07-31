СБУ предъявила обвинения замминистра обороны и помощнику президента России

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Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения помощнику президента России Алексею Дюмину и замминистра обороны Юнус-Беку Евкурову. Об этом СБУ сообщила в своём Telegram-канале.
Отмечается, что Дюмина обвиняют в создании производства беспилотников, обучении специалистов по управлению дронами и обеспечении военных нужд подразделений российской армии.
Евкурова же обвинили в обеспечении подготовки военнослужащих, заключивших контракт с Минобороны и принимающих участие в спецоперации на Украине.
Ранее СБУ заочно предъявила новые обвинения главе Луганской Народной Республики (ЛНР) Леониду Пасечнику. Его обвиняют в мобилизации жителей региона на службу в Народной милиции за несколько недель до начала СВО.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Евкурова же обвинили в обеспечении подготовки военнослужащих, заключивших контракт с Минобороны и принимающих участие в спецоперации на Украине.
Ранее СБУ заочно предъявила новые обвинения главе Луганской Народной Республики (ЛНР) Леониду Пасечнику. Его обвиняют в мобилизации жителей региона на службу в Народной милиции за несколько недель до начала СВО.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова