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СБУ заочно предъявила новые обвинения главе ЛНР Леониду Пасечнику, в этот раз — в проведении мобилизации в данном регионе. Соответствующая информация появилась в тг-канале украинского ведомства. Руководителю республики вменяют статью «Нарушение законов и обычаев войны», санкция которой предусматривает до 12 лет колонии, говорится в публикации.
«Служба безопасности задокументировала новые преступления Леонида Пасечника. <…> Злоумышленник организовал принудительное привлечение жителей Луганской области в группировки Южного военного округа РФ», – указано в публикации.Ранее украинский суд заочно уже приговорил Пасечника к 12 годам колонии за организацию референдума о вхождении ЛНР в состав Российской Федерации.
До этого также сообщалось, что СБУ курировала приговоренного к смертной казни в Белоруссии немецкого наемника Рико Кригера. Гражданин ФРГ в интервью телеканалу «Беларусь 1» рассказал, что за успешное выполнение задач ему обещали договор с украинским министерством обороны, а потом через немецкое правительство помогут вступить в иностранное военное подразделение.
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