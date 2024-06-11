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На Камчатке задержали подозреваемого в сотрудничестве с СБУ. Об этом проинформировала пресс-служба ФСБ России по региону.
Сообщается, что после начала спецоперации гражданин самостоятельно установил сотрудничество с СБУ на конфиденциальной основе.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ. Подозреваемый заключен под стражу.
Ранее сообщалось, что в Москве задержали сотрудника НИИ ФСИН по подозрению в совершении преступления. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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«Он отправил иностранной спецслужбе данные в отношении руководящего сотрудника полиции, а также высказал намерения по передаче сведений о местах дислокации воинских частей и иной информации», — сказано в сообщении.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК РФ. Подозреваемый заключен под стражу.
Ранее сообщалось, что в Москве задержали сотрудника НИИ ФСИН по подозрению в совершении преступления. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак