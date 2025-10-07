СБУ провоцирует жителей Украины на критику киевского режима
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в Николаеве провоцируют пользователей социальных сетей на критические высказывания в адрес украинской власти. Об этом сообщил РИА Новости глава Снигиревского района Херсонской области Юрий Барбашов.
Получив такую реакцию, они начинают использовать переписки для инициирования уголовных дел и предъявления обвинений в совершении террористических актов. По словам Барбашова, эти мероприятия проводятся с целью повышения показателей деятельности СБУ.
Подобного рода переписки стали доступны после взлома компьютера работника николаевского подразделения СБУ Павла Алчина. Они показывают, что представителей службы нередко интересовали потенциальные возможности совершения поджогов и иных дестабилизирующих акций. Даже в ситуациях, когда пользователи отказываются от участия в них, сотрудники продолжают попытки получить несанкционированный доступ к устройствам пользователей, отметил Барбашов.
Читайте также: