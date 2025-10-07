Воздушная тревога объявлена в пяти регионах Украины
Сразу в пяти регионах Украины звучат сирены воздушной тревоги. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
Согласно полученной информации, режим опасности объявлен в Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Сведения об обстрелах этих регионам от официальных лиц не поступали.
Однако ранее появились сведения, что Харьков оказался под ударом группы беспилотников «Герань-2». По последней информации, в городе раздалось не менее 20 взрывов, а воздушные цели наносили удары по нефтебазе и энергетической инфраструктуре, после чего начался пожар и поднялись клубы черного дыма.
Читайте также: