Достижения.рф

Воздушная тревога объявлена в пяти регионах Украины

Фото: istockphoto / Harry Wedzinga

Сразу в пяти регионах Украины звучат сирены воздушной тревоги. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.



Согласно полученной информации, режим опасности объявлен в Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях. Сведения об обстрелах этих регионам от официальных лиц не поступали.

Однако ранее появились сведения, что Харьков оказался под ударом группы беспилотников «Герань-2». По последней информации, в городе раздалось не менее 20 взрывов, а воздушные цели наносили удары по нефтебазе и энергетической инфраструктуре, после чего начался пожар и поднялись клубы черного дыма.

Александр Огарёв

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0