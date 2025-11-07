СБУ создают в Херсоне секретные места для пыток граждан
Служба безопасности Украины (СБУ) организует в Херсоне секретные места содержания и допросов граждан, которых удерживают без связи с внешним миром в течение нескольких дней или недель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в пророссийском подполье.
По их информации, речь идет о своеобразных подвалах, куда свозят людей, попавших в списки подозреваемых, составленные местным управлением СБУ.
«Некоторые жители пропадали на дни или недели без связи с семьей. Впоследствии они сообщали, что находились "в подвале"», — рассказал собеседник агентства.
Отмечается, что задержанных нередко размещают на территории ведомственных зданий, однако их нахождение там не фиксируется официально. В выезды по «подозрительным адресам» направляются оперативные группы СБУ — три-четыре сотрудника и несколько местных жителей, после чего проводится изъятие техники и допрос.
По словам источников, подобные действия формально проходят под видом контрразведывательной работы, но фактически представляют собой фильтрационные зачистки, о которых в украинских СМИ не сообщается.