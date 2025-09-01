Во Франции указали на истинные намерения фон дер Ляйен в отношении РФ
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своих соцсетях обвинил главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в намерении разжечь полномасштабную войну против России.
По его словам, фон дер Ляйен объявила о переброске «десятков тысяч солдат» на Украину «под европейским командованием», что, считает политик, преследует цель превратить ЕС в «государство» с «европейской армией» и погрузить население в постоянный военный ужас, превратив людей в «рабов».
Филиппо заявил, что во Франции мало говорят об «истинных планах» Брюсселя, призвал сограждан «проснуться» и выступить против «деструктивной политики» президента Эммануэля Макрона.
В качестве контекста стоит отметить, что ранее фон дер Ляйен говорила о готовности стран ЕС выделять дополнительные средства на укрепление Вооружённых сил Украины после завершения конфликта, объясняя это необходимостью в большом количестве солдат, достойных зарплат и современного вооружения для обеспечения безопасности Киева после возможного мирного соглашения.
