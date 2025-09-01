01 сентября 2025, 17:55

Филиппо указал на истинные намерения фон дер Ляйен в отношении РФ

Фото: istockphoto/SimonLukas

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своих соцсетях обвинил главу Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен в намерении разжечь полномасштабную войну против России.