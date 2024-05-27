СБУ заочно предъявила обвинения заместителю министра обороны России

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Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в своем Telegram-канале в понедельник, что заочно предъявила обвинения заместителю министра обороны России Алексею Криворучко.
«Служба безопасности Украины собрала доказательства против заместителя министра обороны РФ Алексея Криворучко, ответственного за снабжение российских войск... По данным следствия, он участвовал в планировании, подготовке и осуществлении полномасштабного вторжения России», — говорится в заявлении СБУ.В ведомстве уточнили, что против Криворучко возбуждено уголовное дело по статье «Ведение агрессивной войны».
Ранее СБУ неоднократно предъявляла заочные обвинения российским чиновникам, однако это не привело к реальным последствиям.
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