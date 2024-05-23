«Фронт разрезается на две части»: Полковник СБУ рассказал о катастрофе, угрожающей ВСУ

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Разгром группировки ВСУ российскими военными под городом Часов Яр в Бахмутском районе Донецкой области поделит фронт на две части. Об этом в своем блоге заявил отставной полковник СБУ Олег Стариков.
«Если взять Часов Яр, тогда начинается отрезание востока Харьковской области», — рассказал он.
По его мнению, такое развитие событий свидетельствует о том, что ВС РФ зайдут с тыла и организуют «большой котел».
«Если падет Славянско-Краматорская группировка, фронт разрезается на две части», — заключил Стариков.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее Боец батальона спецминирования «Феникс» рассказал об уничтожении опорников ВСУ. По его словам, они не только дистанционно минируют, но и каждый день выполняют задачи по уничтожению противника в блиндажах и укрепрайонах ВСУ на окраинах Часова Яра. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова