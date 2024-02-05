СБУ заочно возбудила дело в отношении российского генерал Якова Резанцева

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СБУ возбудила дело против командующего 49-й армией Южного военного округа России генерала Якова Резанцева. Об этом говорится в ведомстве.
«СБУ сообщила о заочном подозрении российскому генералу, который командовал захватом Херсонщины. Служба безопасности собрала доказательную базу на российского генерал-лейтенанта Якова Резанцева-командующего 49-й общевойсковой армией Южного военного округа России», - говорится в Telegram-канале СБУ.
Утверждается, что 24 февраля 2022 года Рязанцев лично приказал военным войти на территорию Херсонской области. Также по его инициативе российские военные установили контроль над важным аэродромом в Чернобаевке.
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