«Сдал экзамен на фронте»: Военный эксперт назвал преимущества гиперзвукового «Циркона»

Фото: РИА Новости / Павел Львов
Гиперзвуковой ракетный комплекс «Циркон» применялся в ходе специальной военной операции, эта система уже находится в строю. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию.
Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в разговоре с «Радио 1» рассказал, про особенности «Циркона» и чем заключаются преимущества данного комплекса.
«Циркон» — новейшая противокорабельная ракета, принятая на вооружение только в 2023 году. Сейчас она занимает место в боевом строю военно-морского флота и размещается на фрегатах, атомных подводных лодках и на ракетных кораблях. По тактико-техническим характеристикам «Циркон» превосходит ракеты, такие как «Оникс» или «Калибр». Эксперт отметил, что вероятно, в будущем эту ракету будут использовать и сухопутные войска.
Ракетный комплекс уже использовался в ходе специальной военной операции и применялся по сухопутным целям Украины, связанным с военной промышленностью.
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«Циркон» — новейшая противокорабельная ракета, принятая на вооружение только в 2023 году. Сейчас она занимает место в боевом строю военно-морского флота и размещается на фрегатах, атомных подводных лодках и на ракетных кораблях. По тактико-техническим характеристикам «Циркон» превосходит ракеты, такие как «Оникс» или «Калибр». Эксперт отметил, что вероятно, в будущем эту ракету будут использовать и сухопутные войска.
«Если она [цель — прим. ред.] морская, она может поразить ее на расстоянии 450 километров. А сухопутную цель «Циркон» может накрыть и за тысячу километров. У нее очень внушительная боевая часть — 400-450 килограммов. Наш военно-промышленный комплекс дал этой ракете лучшее, что у нас есть сегодня. И по навигации, и по системе наведения, по инфракрасной головке, по ГЛОНАССу и так далее», — пояснил Баранец.Главная особенность ракеты — ее огромная скорость, порядка 9 махов или 11 тысяч километров в час. Так, комплекс может за меньше чем час может преодолеть расстояние от Москвы до Хабаровска.
«Самое главное заключается в том, что сегодня на Западе нет «зуба», образно говоря, который может раскусить и поразить эту ракету. Ну что мы имеем из противовоздушных средств, противоракетных средств на Западе? У американцев есть такая система — THAAD, у евреев есть системы HATS-2, HATS-3. Дальше мы можем говорить еще про американские ракеты SM-3, SM-6 или JB. Противоракеты, которые запускают эти системы, у них скорость в два раза меньше, чем у «Циркона». У них очень слабая скорость, чтобы перехватить и тем более догнать наш «Циркон», — отметил эксперт.Особенным оружием «Циркон» также делает умение маневрировать по высоте и курсу во время полета, что не позволяет радарам противника его засечь.
Ракетный комплекс уже использовался в ходе специальной военной операции и применялся по сухопутным целям Украины, связанным с военной промышленностью.
«Это были наши пробные запуски. И «Циркон» показал себя просто в лучшем виде. Отклонение цели даже было меньше двух метров. Для 450 килограммов взрывчатого вещества это ничего не значит. «Циркон» сдал экзамен на фронте», — заявил Баранец.Помимо этого, комплекс достаточно просто и четко управляется. Он отметил, что за счет прочного и стабильного управления, а также гарантированного попадания в цель «Циркон» был принят на вооружение.
«Мы так далеко пошли по этой части, что американцы нам просто завидуют. Потому что по части управления они отстали от нас на 10-15 лет. Это вам не Баранец сказал, это говорят американские специалисты», — подытожил специалист.Читайте также:
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Алина Юрчак