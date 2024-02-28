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Российские военные в освобождённых населённых пунктах Донбасса находят нераспакованное западное оружие практически в каждом подвале. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий.
Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что российские военные освободили населённый пункт Петровское на Авдеевском направлении.
Депутат подчеркнул, что почти в каждом доме и подвале российские военные находят сотни единиц нераспакованного вооружения, поставленного с Запада.
Таким образом, делает вывод Водолацкий, заявления Украины о недостатке западного вооружения не соответствуют действительности, а является исключительно психологическим воздействием на западные страны.
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Депутат подчеркнул, что почти в каждом доме и подвале российские военные находят сотни единиц нераспакованного вооружения, поставленного с Запада.
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Анастасия Чинкова