«Сдавайтесь, братцы»: Группа украинских военных сдалась в плен по призыву листовок

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Бойцы группировки войск «Запад» постоянно раскидывают с помощью беспилотников листовки над позициями ВСУ. В них они призывают славян сдаваться в плен и не лить лишнюю кровь, ни свою, ни чужую.
Группа украинских военнослужащих воспользовалась этим предложением, сообщили ТАСС в силовых структурах. Один из них, военнопленный Андрей Теренцович, рассказал, что на позициях увидел листок, на котором было написано «Сдавайтесь».
Он сказал, что встретил в плену хорошее отношение, и призвал сослуживцев сдаваться армии России.
Рядовой ВСУ Иван Анода рассказал, что сдался в плен без единого выстрела. Приняв решение сдаться, он положил автомат в сторону, поднял руки и сдался в плен.
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Он сказал, что встретил в плену хорошее отношение, и призвал сослуживцев сдаваться армии России.
«Сдавайтесь, братцы. Вам выхода вперед нет. Руки поднимайте сразу. Вас встретят, накормят, напоят и сохранят вам жизнь», — обратился украинский военнопленный к бывшим сослуживцам.
Рядовой ВСУ Иван Анода рассказал, что сдался в плен без единого выстрела. Приняв решение сдаться, он положил автомат в сторону, поднял руки и сдался в плен.
«Тут принимают хорошо, никто никого не бьёт, рассказывали нам командиры совсем другое», — сказал солдат ВСУ.
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Александр Бойцов