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На Украине готовится новый закон о снижении мобилизационного возраста. На этом фоне молодые украинцы массово уезжают из страны под любым предлогом, понимая, что только так можно спасти свою жизнь.
Об этом заявил украинский пленный, бывший военнослужащий 92-й бригады ВСУ Александр Кузнецов в разговоре с военкорами «Русской Весны Молодые люди 17 лет стремятся уехать в Европу, чтобы учиться или работать, зная, что уцелеют только эмигрировав из страны.
По словам военного, Зеленский готов положить весь украинский народ в угоду Западу. Он обратился ко «всем мужикам Украины» с призывом вступать в батальон имени Богдана Хмельницкого, где служат бывшие украинские военнопленные и куда записался он сам.
Солдат подчеркнул, что это — его добровольное решение и он принял его для того, чтобы защитить украинский народ от тех, кто всеми средствами старается его уничтожить.
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«Картина становится всё более понятной. Америка руками Зеленского уничтожает украинскую нацию», — сказал военнопленный.
По словам военного, Зеленский готов положить весь украинский народ в угоду Западу. Он обратился ко «всем мужикам Украины» с призывом вступать в батальон имени Богдана Хмельницкого, где служат бывшие украинские военнопленные и куда записался он сам.
Солдат подчеркнул, что это — его добровольное решение и он принял его для того, чтобы защитить украинский народ от тех, кто всеми средствами старается его уничтожить.
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Александр Бойцов