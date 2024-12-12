Украинец Сова рассказал о принуждении в ВСУ к самоубийству вместо плена

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Военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ) перед отправкой на передовую подвергают мощной психологической обработке. Их настраивают выбрать самоубийство вместо плена.
Об этом рассказал украинский военнопленный Иван Сова. Видеозапись его рассказа опубликовала пресс-служба министерства обороны РФ. Солдат рассказал, что командиры убеждают военнослужащих застрелиться или подорвать себя гранатой, по возможности прихватив с собой российского бойца. Им рассказывают, что в случае попадания в плен их всё равно убьют.
Сова попал в плен в Курской области. Он рассказал, что сначала их позиции атаковали дроны, а потом военнослужащие ВС РФ предложили им сдаться. Сам он был ранен, сослуживцы бросили его и ушли. Украинец остался жив только благодаря российским бойцам, которые оказали ему медицинскую помощь, а затем вывезли с передовой в тыл.
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