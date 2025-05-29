Силы ПВО за ночь уничтожили 48 украинских дронов над российскими регионами
В ночь с 28 на 29 мая дежурные средства противовоздушной обороны России успешно перехватили и уничтожили 48 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом проинформировало Минобороны РФ.
По данным МО РФ, наиболее значительное количество БПЛА было сбито над Белгородской областью — 30 единиц. Кроме того, четыре беспилотника были уничтожены над Орловской и Рязанской областями, а также над Республикой Крым. В Московском регионе сбито три БПЛА, в Брянской области — два, один беспилотник был перехвачен над Тамбовской областью.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
В ночь на четверг в Москве произошла атака беспилотников, в результате которой поврежден фасад жилого дома на проспекте Вернадского.
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