13 ноября 2025, 08:51

Пленный Сергеевский: в Красноармейске у ВСУ был выбор между пленом и ликвидацией

Фото: iStock/Mr-Tigga

В Красноармейске сложилась критическая ситуация для окружённых украинских военнослужащих. Павел Сергеевский, недавно сдавшийся в плен, рассказал о безвыходности положения. Об этом пишет РИА Новости.





Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.





«Кто не сдался, уже ликвидированы. Я выбрал жизнь», – поделился он.