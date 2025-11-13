Сдавшийся в плен солдат ВСУ рассказал о ситуации в Красноармейске
Пленный Сергеевский: в Красноармейске у ВСУ был выбор между пленом и ликвидацией
В Красноармейске сложилась критическая ситуация для окружённых украинских военнослужащих. Павел Сергеевский, недавно сдавшийся в плен, рассказал о безвыходности положения. Об этом пишет РИА Новости.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
«Кто не сдался, уже ликвидированы. Я выбрал жизнь», – поделился он.
В городе его отряд удерживал здание с двумя входами. Один из них украинские солдаты плохо контролировали. Российские бойцы обошли боевиков и закинули гранату, что привело к принятию решения о сдаче. Сергеевский отметил, что военнослужащие понимали: отправляясь на задание, рискуют жизнью.