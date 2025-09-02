В Европе определились с гарантиями безопасности для Киева
Европейские страны, входящие в «коалицию желающих», готовы предоставить Украине гарантии безопасности, но при этом ожидают решения Соединённых Штатов, сообщает AFP со ссылкой на анонимного советника президента Франции Эммануэля Макрона.
По информации собеседника, 4 сентября в Елисейском дворце пройдет видеоконференция, на которой политики намерены объявить о готовности предоставить такие гарантии и далее будут ждать поддержки со стороны США и соответствующего решения в Вашингтоне.
Предварительно также сообщается, что 4 сентября в Париже Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведут заседание «коалиции желающих» по Украине. Участие президента США Дональда Трампа во встрече не анонсировалось.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский обсуждал гарантии безопасности с руководством министерства обороны Великобритании — в том числе встречался с начальником штаба обороны Энтони Радакиным и главным маршалом авиации Ричардом Найтоном. Кроме гарантий, в переговорах поднимались вопросы поставок вооружения и совместного производства.
