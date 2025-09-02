В Европе определились с гарантиями безопасности для Киева

02 сентября 2025, 22:00

AFP: Европа готова предоставить гарантии безопасности Киеву, но в ожидании США

Фото: istockphoto/artJazz

Европейские страны, входящие в «коалицию желающих», готовы предоставить Украине гарантии безопасности, но при этом ожидают решения Соединённых Штатов, сообщает AFP со ссылкой на анонимного советника президента Франции Эммануэля Макрона.