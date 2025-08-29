В Берлине допустили продолжение украинского конфликта в течение «многих месяцев»
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что нет гарантий скорого завершения конфликта на Украине, который может продлиться ещё много месяцев. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, трансляцию которой вело агентство Reuters.
Немецкий политик заявил, что не питает никаких иллюзий, поэтому не исключает, что конфликт может затянуться. После он добавил, что Германия в любом случае должна быть к этому готова.
Мерц добавил, что Берлин готов сотрудничать с европейскими партнёрами, США и «коалицией желающих» для выработки дальнейших шагов. По его словам, на следующей неделе планируется обсудить с американской стороной дальнейший план действий в отношении украинского конфликта.
Кроме того, канцлер подчеркнул необходимость проведения встречи между президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским для поиска пути к миру.
