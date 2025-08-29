В Берлине допустили продолжение украинского конфликта в течение «многих месяцев»

29 августа 2025, 21:36

Мерц: конфликт на Украине может продолжаться ещё много месяцев

Фото: iStock/photosvit

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что нет гарантий скорого завершения конфликта на Украине, который может продлиться ещё много месяцев. Об этом он сообщил на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, трансляцию которой вело агентство Reuters.